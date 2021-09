"Art Basel"- Kunstmesse, Graffiti-Ausstellung in Freiburg, "Söhne Mannheims Jazz Department" in Rottweil. Es ist viel geboten, unsere Tipps für Südbaden.

Große Kunstmesse in Basel

Im letzten Jahr musste sie ausfallen, aber dieses Jahr gibt es sie wieder, allerdings drei Monate später als üblich. Dieses Wochenende findet die "Art Basel" - die weltweit wichtigste Kunstmesse - wieder statt. 250 Galerien, und mehr als 4.000 Künstlerinnen und Künstler aus fünf Kontinenten präsentieren in Basel ihre Kunst. Die Tageskarte gibt es online zum Preis von 65 Schweizer Franken.

ART Basel

Graffiti - Ausstellung in Freiburg

Kunst ist auch am Samstag in Freiburg auf dem Platz der Alten Synagoge zu sehen: Jugendliche aus dem Kreis Breisgau-Hochschwarzwald zeigen Graffiti-Wände, die sie in Workshops gestaltet haben. Organisiert wird die Freilichtausstellung vom Kreisjugendring im Rahmen der "JugendKunstTour". Thema der Graffitis ist, was die Jugendlichen mit ihrem Heimat- oder Wohnort verbinden. Die Vernissage beginnt am Samstag um 11 Uhr.

"Söhne Mannheims Jazz Department" beim Jazzfestival in Rottweil

Claus Morgenstern

Am Freitagabend steht beim Rottweiler Jazzfestival das "Söhne Mannheims Jazz Department" auf der Bühne. Die Formation ist ein Projekt einiger Mitglieder der "Söhne Mannheims" und entstand in einer Kreativpause. Sie spielen sowohl eigene Songs als auch neu interpretierte Klassiker der "Söhne Mannheims". Das Konzert in der Alten Stadthalle Rottweil beginnt um 20:30 Uhr. Der Eintritt kostet 24 Euro.

SMJD Sebastian Weindel

Konzert mit Barockmusik in Waldshut

Musikalisch wird es am Wochenende auch im Kreis Waldshut in der Versöhnungskirche. Dort erklingt im Rahmen der Konzertreihe "Barockmusik der Familie Bach" unter anderem ein Brandenburgisches Konzert von Johann Sebastian Bach auf historischen Instrumenten. Außerdem führt die Kantorei Hochrhein bei einer Geistlichen Abendandacht Chorwerke von Franz Schubert und Max Reger auf. Alle Konzerte finden sowohl am Samstag als auch an Sonntag statt, jeweils um 16, 18 und 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Teilnehmerzahl aber beschränkt.

Herz-Druckmassagen-Vorführung in Offenburg

"Dreißigmal Herz-Druck Massage, zweimal Mund-zu-Mund-Beatmung und dann wieder von vorne", und das zum Beispiel im Rhythmus der Bee Gees. So könnte man sich die Ansage und die musikalische Umrahmung bei der Veranstaltung in Offenburg vorstellen. Am Samstagvormittag informieren Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und Ärzte des Ortenau Klinikums über Wiederbelebung. Sie zeigen, wie bewusstlosen Menschen geholfen werden kann, bis der Notarzt eintrifft. Und ein bisschen Action ist auch dabei: Notärzte führen eine Notfallrettung mit einer Drehleiter vor. Das Ganze findet am Samstag von 10 bis 14 Uhr vor dem Offenburger Rathaus statt.