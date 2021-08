Salsa-Konzert in Villingen-Schwenningen, Laufnacht in Willstätt, Kultur am Pool in Grenzach-Wyhlen, Zirkus in Waldshut-Tiengen - unsere Tipps.

Konzert mit kubanischer Musik in Villingen-Schwenningen

Mario "Mayito" Rivera ist einer der bedeutendsten Sänger Kubas. Mehr als 20 Jahre lang war er die markante Stimme der erfolgreichen kubanischen Band "Los Van Van". Rivera singt unter anderem Rumba, Afro und Salsa und zaubert bestimmt ein wenig Urlaubsstimmung nach Villingen-Schwenningen. Das Konzert beginnt am Freitagabend um 20 Uhr im Kulturzentrum Klosterhof.

Mayito Rivera

Straßenmusik in der Offenburger Innenstadt

Wenn das Wetter mitspielt gibt es Freitagabend Sommerfeeling mit Straßenmusik in der Offenburger Innenstadt. Dort ist an verschiedenen Orten Livemusik angesagt. Unter anderem tritt das Peter Oehler Trio mit einem breit gefächerten Repertoire von Abba bis Zappa auf. Axel Moser spielt der seiner Gitarre Pop, Jazz und Latin.

Moskauer Zirkus in Waldshut-Tiengen

Moskauer Zirkus/Michael Wagner

"Manege frei" heißt es am Wochenende in Waldshut-Tiengen. Der "Moskauer Circus" gastiert dort mit einer neuen Show. Unter dem Motto "One World" präsentieren Artisten aus mehreren Ländern ihr einzigartiges Können: Handstandakrobatik, Spring-Festival auf dem Trampolin, Tiger-Show und Clowns. All dies und noch viel mehr gibt es zu sehen auf dem ehemaligen Lonza-Areal. Die Vorstellungen am Samstag sind um 17 Uhr und 19:30 Uhr, sowie am Sonntag um 11 Uhr.

Ortenauer Laufnacht in Willstätt

running-team-ortenau

Sportlich geht es in Willstätt bei der 7. Ortenauer Laufnacht zu. Am Samstag gilt es 6,3 Kilometer zu bewältigen. Gelaufen wird auf einer asphaltierten Strecke rund um Willstätt-Sand. Wegen Corona werden die Läuferinnen und Läufer mit einem Abstand von 30 Sekunden einzeln gestartet. Los geht's am Samstag um 16 Uhr.

Schlager- und Kabarettabende in Grenzach-Whylen

Ein Schlagerabend steht beim "Kultur am Pool"-Wochenende in Grenzach-Wyhlen auf dem Programm. Vielleicht hat Bata Illic ja "noch Sand in den Schuhen von Hawai" oder sogar "Mi-k-aela" im Gepäck? Zahlreiche Schlagerstars wie Christian Lais oder Laura Wilde sind jedenfalls auch mit dabei. Das Schlager Open-Air im Freibad Grenzach-Wyhlen beginnt am Samstag ab 19 Uhr. Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Kabaretts. Da gibt es Stand-up Comedy vom Feinsten mit Heinrich del Core ab 20 Uhr.