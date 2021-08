Kabarett in Oberkirch, Heimatfeste in Gengenbach und Waldshut, Autokino in Weil, Dorfrocker in Villingen-Schwenningen, d.h. Spaß und Unterhaltung für jedes Alter. Hier unsere Tipps:

Kabarett mit Fidelius Waldvogel in Oberkirch

"Der Schwarzwald lebt. Und wie". Unter diesem Motto ist Martin Wangler alias Fidelius Waldvogel wieder auf Tour. Der Kabarettist präsentiert sein Programm "Nächste Ausfahrt: Heimat! – Kabarett auf der Wanderbühne" am Freitag um 19 Uhr in Oberkirch (Ortenaukreis) im Haus der Renchtäler Schlepperfreunde.

Kräuterbüscheltag in Gengenbach

In Gengenbach in der Ortenau wird es am Sonntag nach Minze, Salbei und Kamille duften. Es ist Maria Himmelfahrt und die Stadt feiert den "Kräuterbüscheltag". Im Kinzigtal ist es Tradition, für das Fest wagenradgroße Kräutersträuße zu binden, die dann ausgestellt werden. Am Sonntag um 9.30 Uhr geht es mit dem Gottesdienst los.

Heimatfest in Waldshut

Dieses Jahr ist das Programm coronabedingt zwar abgespeckt, aber ganz ohne "Chilbi" geht es in Waldshut (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) nicht. Deswegen gibt es am Samstagabend das berühmte Gelöbnis der Junggesellen als Freiluftgottesdienst auf dem Johannisplatz, ansonsten ist ein buntes Programm mit Trachtentanz, Musik und Angeboten für Kinder geplant. Von Freitag bis Mittwoch kann man sechs Tage lang Waldshuter Brauchtum und Unterhaltung genießen.

Autokino mit Großleinwand in Weil am Rhein

Vom 13. bis 22. August kann man in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) "mit dem Auto ins Kino gehen" und bequem vom Autositz aus die Filme anschauen. Bei der 16 mal 8 Meter großen Leinwand ist das Autokino bestimmt ein Genuss. Dort werden ab Freitag 14 Filme aus ganz verschiedenen Genres gezeigt. Der erste läuft am Freitagabend um 21 Uhr.

Konzert mit den Dorfrockern in Villingen-Schwenningen

Lust auf fetzige Rockmusik? In Villingen- Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) sind die Dorfrocker am Start. Neben „Voll fett“, das sie mit DER Legende des deutschen Fußballs – Reiner Calmund – zu Gehör bringen, singen sie auch den Kracher-Song "Fucking Blasmusik". Der Spaß mit unverblümter, volkstümlicher Rockmusik beginnt am Freitag um 20 Uhr im Druckzentrum Südwest. Karten sind bei Karo-Events im Online Ticketshop erhältlich.