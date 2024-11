Was ist los in Südbaden?

Kabarettist Jens Neutag in Sankt Georgen, Dorfrocker-Konzert in Offenburg, Foto-Ausstellung in Sankt Blasien – hier sind unsere Tipps fürs Wochenende in Südbaden.

Kabarett mit Jens Neutag in St. Georgen im Schwarzwald

Lust auf etwas Entspannung in der Corona-Krise? Jens Neutag bringt am Samstag sein neues Programm auf die Bühne des Theaters im Deutschen Haus in Sankt Georgen im Schwarzwald. "Allein – ein Gruppenerlebnis", so lautet der Titel. Ab 20 Uhr geht es bei dem politisch, sozialkritischen Kabarett am Tag der deutschen Einheit um Kuschelpartys, um das Kennenlernen per Internet, um die Kirche und selbstsüchtige Politiker.

Foto-Ausstellung über die Domstadt Sankt Blasien

Wie hat Sankt Blasien vor rund 120 Jahren ausgesehen? Eine Antwort liefern derzeit Fotografien im Kreismuseum. Die Ausstellung zeigt Fotos mit Szenen aus der Zeit um 1900. Die Idee dazu hatte Museumsmitarbeiterin Lina Haine. Denn sie hat quasi privaten Zugriff. Ihr Urgroßvater Erich Haine hatte 1923 das Fotoatelier des herzoglich badischen Hof-Fotografen Hermann Kaiser übernommen und weitergeführt. Die Fotos können immer dienstags bis sonntags von 14:30 Uhr bis 17 Uhr im Kreismuseum in Sankt Blasien besichtigt werden.

Aktionstag mit Spaziergängen durch die Reben bei Offenburg

Die sechs Offenburger Weinbaubetriebe laden am Sonntag zu einem Aktionstag ein. Zwei neun Kilometer lange Spaziergänge durch die Reblandschaft wurden ausgezeichnet. Entlang der beiden Wege gibt es jeweils drei Stationen, an denen Wein probiert werden kann. Die Gruppen mit maximal 20 Personen starten – entsprechend der Corona-Regeln – zu festgelegten Zeitpunkten.

Benefizkonzert mit den Dorfrockern in Offenburg

Die fränkische Band "Dorfrocker" spielt am Sonntagnachmittag auf dem Offenburger Messegelände. Es ist ein Benefizkonzert für den Förderverein krebskranker Kinder in Freiburg – privat organisiert von dem sozial engagierten Ehepaar Anja und Frank Sauter. Dabei wird auch ihr Lied "Stille Helden" zu hören sein. In dem Song geht es um die Helden der Corona-Zeit – um Pflegekräfte, Feuerwehrleute, Verkäufer. Konzertbeginn ist um 16 Uhr.

"Kulinarische Hinterwälder Wochen" im Schwarzwald

Im Biosphärengebiet Schwarzwald starten am Samstag zum zweiten Mal die "Kulinarischen Hinterwälder Wochen". Beteiligt sind sechs Landwirte und 21 Gastronomie-Betriebe. Diese bieten ganz gezielt Gerichte mit Fleisch aus artgerechter Haltung an. Eine Aktion für faire Preise in der Landwirtschaft, für kurze Transportwege, für nachhaltigen Genuss. Die Aktion dauert zwei Wochen.