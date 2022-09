per Mail teilen

Naturseifen aus Waldshut, Paul Hübner-Werke in Lörrach, Grasbahnrennen in der Ortenau, Villingen tanzt - hier sind unsere Tipps.

Naturseifen aus dem Museum Grafenhausen

Im Museum „Schwarzwaldhaus der Sinne“ in Grafenhausen im Kreis Waldshut können am Samstagvormittag Groß und Klein gemeinsam Naturseifen herstellen. Von 11 bis 14 Uhr, jede Seife kostet fünf Euro. Die Rohseife bringt Veranstalterin und Seifen-Produzentin Sylvia Maier-Konitzer mit. Die Seife mit Olivenöl kann auch zum Haarewaschen verwendet werden. Den Rest der Seife kann jeder nach Lust und Laune kreieren. Mandelmehl, Kräuter, Rosenblüten, die Auswahl zum Verfeinern der Seife ist groß. Wichtig ist für Sylvia Maier-Konitzer: Es kommen nur ätherische Öle rein und kein Parfum-Öl.

Ausstellung mit Werken des verstorbenen Malers Paul Hübner Matthias Zeller

Kunst und Poesie: Hübner-Ausstellung in Lörrach

Noch bis zum Sonntag zeigt das Lörracher Dreiländermuseum eine beeindruckende Ausstellung mit Werken des verstorbenen Malers Paul Hübner aus Kandern. Zu sehen sind unter anderem Porträts, Landschaftsgemälde und religiöse Werke. Außerdem gibt es poetische Texte von Paul Hübner zu lesen, passend zu den ausgestellten Bildern. Das Dreiländermuseum ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag findet um 11:30 Uhr eine letzte Führung durch die Hübner-Ausstellung mit Jeanette Gutmann.

Grasbahnrennen in Berghaupten bei Offenburg MSC Berghaupten

Grasbahnrennen in Berghaupten

In Berghaupten im Ortenaukreis finden an diesem Samstag und Sonntag das traditionelle Grasbahnrennen des MSC Berghaupten statt. Samstag um 16:30 Uhr startet das Training, um 19:30 Uhr folgt dann ein Flutlichtrennen. Am Sonntag geht's schon um 9 Uhr mit dem Training weiter, anschließend sind Vorläufe und ab 13 Uhr die Rennen.

Villinger Innenhof-Festivals mit der Band „Revelling Crooks“ Nicole Meyer

Europäische Musik in Villinger Innenhöfen

Zum Abschluss des „Villinger Innenhof-Festivals“ gibt's am Samstagabend eine Mischung aus Rock 'n' Roll, Klezmer und Folk. Die "Revelling Crooks" haben neben Balkan Sounds ein breites Repertoire an traditioneller Musik aus nahezu allen Ecken Europas: Von Gypsy Beats zu italienischen Partisanenliedern über Irish Folk hin zu Polka, Ska und Rock 'n' Roll. Los geht's um 20 Uhr.