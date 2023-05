per Mail teilen

Erdbeeren in allen Formen, der internationale Museumstag in Freiburg und Südbaden sowie ein Benefizkonzert für die Ukraine. Das sind unsere Wochenend-Tipps.

Erdbeerfest in Oberkirch

Traditionell feiert Oberkirch (Ortenaukreis) das Erdbeerfest - und das bereits zum 22. Mal. Selbstverständlich steht die Frucht im Mittelpunkt: Mit fruchtigen Erdbeer-Bowls, Erdbeer-Milch und Erdbeertorten. Open-Air-Konzerte umrahmen das Fest. Mit dabei auch die Baden-Württembergische Erdbeerkönigin Tamara Sauter aus Bad Wurzach. Das Fest findet in der Innenstadt von Oberkirch am Samstag und Sonntag statt.

Internationaler Museumstag in der Region Freiburg und Südbaden

Besuch bei Bärbel im Erlebnisraum Wiese Die Städtischen Museen Freiburg -

Am Sonntag ist internationaler Museumstag. Auch in Südbaden sind zahlreiche Museen mit dabei. Für Kinder gibt es anlässlich des Museumstags besondere Angebote - unter anderem im Museum Natur und Mensch oder im Archäologischen Museum in Freiburg. Einen Überblick über die Angebote mit zielgenauer Ortssuche gibt es hier.

Mit dabei ist auch das Hochrheinmuseum Schloss Schönau (Landkreis Waldshut). Auf fünf Stockwerken können Besucherinnen und Besucher Geschichte erleben - von der Steinzeit bis in die Stadtgeschichte Bad Säckingens. Dabei geht es auch um 400 Jahre Trompetengeschichte. Geboten werden Führungen und Lesungen. Das Museum hat von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Joseph Victor von Scheffell schrieb das bekannte Versepos "Der Trompeter von Säkkingen" und führte damit den Namen der Stadt in die Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts. SWR 3

Auch das Jüdische Museum in Emmendingen bietet am internationalen Museumstag ein besonders Programm. Mit Vorträgen, Führungen, Buchvorstellungen und Musik können Interessierte eintauchen in die jüdische Religion, Kunst und Geschichte. Das Museum ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Rheinfelden: Benefizkonzert für die Ukraine

Werke von Beethoven, Chopin und Debussy werden beim Schlosskonzert Beuggen in Rheinfelden (Landkreis Lörrach) gespielt. Es ist ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins "Kunst ohne Grenzen Basel", der sich in der Ukraine-Hilfe engagiert. Klavier spielt Tatiana Korsunskaya, Cello Denis Severin. Das Konzert findet am Sonntag um 17 Uhr statt.