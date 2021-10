Was ist los am Wochenende in Südbaden?

Herbstmesse in Basel, Museumsfest in Villingen, Mundartliches in Gengenbach, Märchentage in Bad Säckingen. Ein Mix für jeden Geschmack, unsere Tipps.

Herbstmesse in Basel

Basel Tourismus

Am Samstag um 12 Uhr läutet der Messglöckner wieder das "Messglöckli" der Basler Martinskirche. Mit dem jahrhundertealten Brauch beginnt die größte und älteste Vergnügungsmesse der Schweiz, die Basler Herbstmesse. Bis zum 7. November lockt sie mit Riesenrad, gebrannten Mandeln und Märkten. Ungefähr eine Million Menschen besuchen die Messe zu normalen Zeiten.

Gerd Birsner mit Solo-Programm in Gengenbach

Gerd Birsner

Wem der Sinn nach Mundart steht, kann in Gengenbach einen unterhaltsamen Abend erleben. Der musikalische Leiter des Kultursommer Gengenbach Gerd Birsner tritt am Freitagabend mit seinem Soloprogramm "Happy Birs-Day" im Steinkellerhaus Frei in der Hauptstraße 33 auf. Ab 19:30 Uhr wird er einen Querschnitt seines musikalischen Schaffens geben, das sich beileibe nicht auf das "Singe un Babble" in badischer Mundart beschränkt.

Museumsfest in Villingen

Lust auf etwas Nostalgie? Die ganze Villinger Innenstadt wird auf Zeitreise in das 19. Jahrhundert gehen. Das Museumsfest im Franziskanermuseum am Sonntag soll der Höhepunkt der Zeitreise sein. Aber auch schon ab Freitag werden Menschen mit Kleidern anderer Epochen das Stadtbild prägen. Erwünscht ist, dass auch möglichst viele Gäste mit Schirm, Charme und Melone zum Museumsfest kommen. Alle, die gerne Mode vergangener Zeiten tragen, sind eingeladen. Am Freitag und Samstag gibt es ein Kostümfestival.

Märchentage in Bad Säckingen

Stadt Bad Säckingen

In Bad Säckingen gibt es etwas für Familien mit Kindern. Am Wochenende wird es in der Stadt märchenhaft. Bis zum Sonntag finden die Märchentage statt. Kinder können Sternenkissen bemalen und Lebkuchen basteln. Geschäfte haben Märchenschaufenster gestaltet. Und in der ganzen Stadt werden Märchen vorgelesen, unter anderem am Samstagnachmittag in der Altstadt. Dort gibt es für Groß und Klein selbst geschriebene Märchen der mittelalterlichen Märchen- und Erzählgruppe Grex Fabula zu hören, zum Beispiel: "Wie eine Katze ihre Hexe fand". Gelesen und geschrieben ist das Märchen von Andrea Griesser.

Wanderungen auf dem Breisgauer Weinweg

Ulrike Ritzau

Wanderfreunde können auf einem Wanderweg durch und an den Reben entlang die wunderschöne Herbstlandschaft genießen. Von Freiburg bis nach Oberschopfheim verläuft der Breisgauer Weinweg mit seinen stolzen 99 Kilometer an den Vorbergen des Schwarzwalds entlang. Atemberaubende Aussichtspunkte mit bezaubernden Panoramen wechseln sich in der vielfältigen Natur ab. Um dies allen Interessierten zugänglich zu machen, bietet die Breisgauer Wein GmbH gemeinsam mit ausgebildeten Weinguides geführte Touren an. Am Samstag auf der Strecke Lahr-Oberschopfheim, und am Sonntag geht es von Bombach nach Herbolzheim.