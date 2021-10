Was ist los am Wochenende in Südbaden?

Konzert mit "I Liguriani" in Donaueschingen, Fest auf Schloss Bürgeln bei Schliengen, Weinweg-Wanderungen bei Lahr - hier unsere Tipps für Südbaden.

Konzert mit "I Liguriani" in Donaueschingen

In den Donauhallen in Donaueschingen tritt am Sonntag die Band "I Liguriani" auf. Im keltischen Stil, mit Dudelsack, Akkordeon, Geige und Flöte macht sie Weltmusik im besten Sinn. Die Region Ligurien am Mittelmeer im Nordwesten Italiens mit seiner Sprache, seinen Tänzen, Melodien und Klängen bildet den Kern des Programms. Um 19 Uhr geht es im Strawinsky-Saal los.

Fest auf Schloss Bürgeln bei Schliengen

Ein Fest für alle Sinne und die ganze Familie gibt es auf Schloss Bürgeln bei Schliengen. Der Lions Club Markgräflerland lädt ein zu Kunst, Buffet und Blasmusik. Neben Ausstellungen von Keramikdesign, Fotografien und Gemälden sind auch Schlossführungen geplant. Der Erlös der Veranstaltung geht an den Verein "Frauenhorizonte", der sich um Opfer sexueller Gewalt kümmert. Das Schlossfest beginnt um 11 Uhr, voraussichtliches Ende ist 18 Uhr.

Breisgauer Weinweg-Wanderungen

Reben am Schutterlindenberg bei Lahr Weingut Wöhrle

Von Freiburg bis nach Oberschopfheim verläuft der Breisgauer Weinweg mit seinen stolzen 99 Kilometern an den Vorbergen des Schwarzwalds entlang. Atemberaubende Aussichtspunkte mit bezaubernden Panoramen wechseln sich in der vielfältigen Natur ab. Dies alles lässt sich am Wochenende entdecken und genießen. Die Breisgauer Wein GmbH gemeinsam mit ausgebildeten Weinguides bieten geführte Weinwanderungen an, zum Beispiel am Samstag von Köndringen nach Bombach und am Sonntag von Kippenheim nach Lahr. Nähere Informationen gibt es unter Weinland Breisgau.

Preisträgerkonzert Trompetenwettbewerb Bad Säckingen

Trompetenfans kommen am Samstag in Bad Säckingen voll auf ihre Kosten. Die Stadt wird ihrem Ruf als Trompeterstadt wieder einmal voll und ganz gerecht. Sie veranstaltet ein Preisträgerkonzert eines Trompetenwettbewerbs. 30 Talente aus Deutschland und Österreich werden anreisen und die Trompeter-Talente geben am Samstagabend im Kursaal von Bad Säckingen ein Preisträgerkonzert. Beginn ist um 18 Uhr im Anschluss an den Wettbewerb.

Kürbismarkt in Lörrach

Im Oktober ist Kürbiszeit. Passend zur herbstlichen Jahreszeit erstrahlt der Alte Marktplatz in Lörrach zwei Tage lang in leuchtendem Orange. Marktbeschicker aus der Region bieten kulinarische Spezialitäten, wie Kürbiswaie, Kürbiswaffeln und dekorative Zierkürbisse an. Am Samstag beginnt der Kürbismarkt in Lörrach um 8 Uhr und dauert bis 18 Uhr, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Eishockeyspiele in Freiburg und Schwenningen

Nach einer coronabedingten Pause sind die Fans zurück in den Eisstadien. Der EHC Freiburg und die Schwenninger Wild Wings wollen nach keinem guten Saisonbeginn durchstarten. Der EHC Freiburg spielt in der DEL 2 am Freitag um 19:30 Uhr gegen Ravensburg in Freiburg. Und die Wild Wings treten in der DEL am Sonntag um 16:30 Uhr gegen Iserlohn in Schwenningen an.