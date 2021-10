Was ist los am Wochenende in Südbaden?

Musical in Bad Säckingen, Antikmarkt mit Plattenbörse in Gengenbach, Neue-Musik-Festival in Donaueschingen. Für jeden Geschmack ist etwas geboten. Hier geht's zu unseren Tipps.

Musical "Tommy Tailors Traumfabrik" in Bad Säckingen

Im Gloria-Theater gibt es einen Leckerbissen für Musicalfans zu sehen. Hinter der Handlung in "Tommy Tailors Traumfabrik" steht die Botschaft, dass die Menschen sich die Welt der Träume erhalten sollten. Außergewöhnliche Wesen wie Einhörner, Zauberer und Traumfeen setzen sich sinnbildlich dafür ein. Das Ganze ist eingebettet in eine aufwendige Show mit vielerlei Effekten. Beginn ist am Sonntag um 20 Uhr im Gloria Theater in Bad Säckingen.

Im vergangenen Jahr war der SWR im Gloria-Theater zu Gast.

Antikmarkt mit Schallplattenbörse in Gengenbach

Es sollen wieder mehr Menschen in die Stadt kommen. Diese Idee steht hinter dem Antikmarkt mit geöffneten Geschäften in der Altstadt von Gengenbach. Samstag und Sonntag gibt es einen Antikmarkt mit 60 Händlern, eine Schallplattenbörse und die Geschäfte haben auch an beiden Tagen geöffnet. Die Gastronomie beteiligt sich ebenfalls mit verschiedenen Aktionen, am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr.

Jubiläum der Donaueschinger Musiktage

Donaueschingen steht wieder einmal im Zeichen der Neuen Musik. Etliche Konzerte sind an diesem Wochenende bei den Donaueschinger Musiktagen zu hören. Dieses Jahr feiern die Musiktage mit einem Jubiläums-Festival, das 100- jährige Bestehen. Bei vielen Veranstaltungen ist der Besuch ohne Ticketkauf und Anmeldung vorab möglich.

Konzert mit alemannischen Liedern in Schopfheim

Mundartfans können das Alemannische in gesprochener und schriftlicher Form in Schopfheim geniessen. "Gschwätzt und gsunge" lautet das Motto am Sonntag ab 11 Uhr in der Kirche Sankt Agathen in Fahrnau, einem Stadtteil von Schopfheim. Hier wird ausnahmsweise nicht gebetet, sondern es sind alemannische Lieder und Texte zu hören. Mit dabei ist Heidi Zöllner und Ulrike Derndinger. Zum musikalischen Teil trägt unter anderem Christoph Köpfer bei.