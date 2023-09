Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Winzerfest, spanische Kultur, Puppen und Märchen, offene Kunstateliers und Mittelalterspektakel - an diesem Wochenende ist viel los in Südbaden.

65. Erzinger Winzerfest

In Erzingen im Kreis Waldshut findet am Wochenende das 65. Erzinger Winzerfest statt. Los geht es am Samstag, von 15 Uhr bis 3 Uhr nachts, mit Winzerbar, Essen und Musik. Am Sonntag geht es weiter mit einem Gottesdienst ab 10 Uhr und einem Festumzug um 14 Uhr.

Ein bisschen Granada in Freiburg

Unter dem Titel “Graná (Granada) in Freiburg“ findet vom 14. bis 16. September an verschiedenen Orten in der Stadt ein spanisches Kultur- und Musik-Festival statt. Organisator Pedro Martínez Cátedra von der Deutsch-Spanischen Gesellschaft Freiburg möchte drei Tage und Nächte die vielfältigen kulturellen Facetten von Freiburgs Partnerstadt Granada zeigen.

Das diesjährige kulturelle und musikalische Festival in Freiburg widmet sich dem Erbe und der Geschichte der spanischen Partnerstadt Granada. Auf dem Programm stehen Konzerte, Workshops und Ausstellungen. ArTik e.V.

Riesen und Elfen beim Puppen- und Märchenfestival in Königsfeld

In Königsfeld im Schwarzwald-Baar-Kreis sind am Wochenende Riesen, Elfen, Zwerge und Prinzessinnen unterwegs. Denn dort findet Samstag und Sonntag das Puppen- und Märchenfestival statt - mit Mitmachtheater für Kinder und einem Märchenabend für Erwachsene. Und das ist nicht alles: Parallel gibt’s im Kurpark in Königsfeld einen Kunsthandwerkermarkt und am Tag darauf einen verkaufsoffenen Sonntag.

Über zwei Tage hinweg erzählen Puppenspieler und Märchenzähler ihre Geschichten. Einer von ihnen ist Olaf Jungmann alias "Jacques Mehlsack" vom Rollmops-Theater. Olaf Jungmann

Nacht der offenen Ateliers in Lörrach

Lörrach steht am Samstag im Zeichen der Kunst: Bei der Nacht der offenen Ateliers öffnen Künstlerinnen und Künstler ihre Türen und laden ein zum Staunen und Diskutieren. Los geht es um 17 Uhr. 19 Kunstschaffende machen in Lörrach mit.

Mittelalterspektakel auf der Burgruine Schauenburg in Oberkirch

Beim Mittelalterspektakel auf der Schauenburg in Oberkirch kämpfen mutige Ritter mit Schwert, Axt und Lanze um die Gunst der Hofdamen. Hannes Schmidt/Lions Club Oberkirch-Schauenburg

Gaukler, Feuershows und Ritterkämpfe - und das alles vor der Kulisse einer Burgruine. Wer Lust auf eine Reise ins Mittelalter hat, kommt am Wochenende in Oberkirch (Ortenaukreis) auf seine Kosten: beim Mittelalterspektakel auf der Burgruine Schauenburg. Mit dabei auch die Freie Ritterschaft Baden, die allerlei Vorführungen zeigen. Und wer selbst mal ein bisschen Ritter spielen will, kann das natürlich auch: beim Bogenschießen oder bei einem Kinderritterturnier.