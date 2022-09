Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Roßfest, Mofa-Rennen, Freiheitsfest, Drachenfest, Budenfest - an diesem Wochenende ist wieder kräftig etwas los in Südbaden.

Viele Pferde beim Roßfest in Sankt Märgen

Pferde stehen an diesem Wochenende in St. Märgen im Schwarzwald im Mittelpunkt. Von Freitag bis Sonntag findet dort das Roßfest statt. Am Samstag gibt es Reit- und Fahrvorführungen, am Sonntag startet um 14:30 Uhr der historische Festumzug durch den Ort. Mit vielen Pferden, Reitern, Gespannen, handwerklichen und landwirtschaftlichen Festwagen sowie Trachtengruppen und Trachtenkapellen.

Mofa-Rennen in Fischbach dauert 17,75 Stunden

10.000 Menschen werden am Samstag in Niedereschach-Fischbach im Schwarzwald-Baar-Kreis zu einem Mofa-Langstreckenrennen erwartet. 52 Teams mit jeweils fünf Fahrerinnen und Fahrern sind ab 18.15 Uhr am Start. Das Motto lautet: "Die 17 ¾ Stunden von Fischbach – beinahe ernster Rennsport".

Das Mofarennen in Niedereschbach-Fischbach dauert 17,75 Stunden lang. 10.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Veranstalter

Zapfenstreich und Festumzug beim Landesfest in Offenburg

Unter dem Motto "die Freiheit feiern" gibt’s an diesem Wochenende in Offenburg das Große Landesfest. Party in der City, ein Zapfenstreich am Samstagabend und ein Festumzug mit 70 Gruppen am Sonntag. Das alles im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg.

Das Logo der Heimattage Baden-Württemberg in Offenburg Pressestelle Stadt Offenburg

Piloten aus vielen verschiedenen Ländern beim Drachenfest in Rickenbach

Wenn der Sommer zu Ende geht und die Herbstwinde kommen, dann ist es Zeit, die Drachen fliegen zu lassen. In Rickenbach-Hütten (Kreis Waldshut) findet auf dem Flugplatz an diesem Wochenende wieder das Drachenfest statt. Piloten aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Holland und Österreich haben sich angemeldet. Die bunten Figuren sind bis zu 35 Meter lang und schweben abends beleuchtet auch am Nachthimmel.

Dampflok "Chanderli" bringt die Menschen zum Budenfest in Kandern

Die Kandertalbahn, das "Chanderli", ist an diesem Wochenende unterwegs. Michael Leipelt

Das traditionelle "Chanderner Budenfest" wird von Samstag bis Montag in Kandern im Landkreis Lörrach gefeiert. Es gibt Konzerte, den Pferdemarkt und die Dampflok-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Sonntag bringt die historische Dampflok "Chanderli" die Besucher von Haltingen nach Kandern und zurück. Abfahrt in Haltingen ist um 10:15, 14 und 17 Uhr.