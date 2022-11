Was ist am Wochenende in Südbaden los?

Vortrag über Südafrika, Katharinenmarkt in Seelbach, Jazz bei Nelly Nashorn, Fest der Tausend Sterne, Weihnachtsmarkt in Aasen: In Südbaden wird wieder einiges geboten.

Buntes Treiben beim historischen Katharinenmarkt

Eine ganz besondere Zeitreise ist der dreitägige Katharinenmarkt in Seelbach (Ortenaukreis). Über 200 Spielerinnen und Spieler erinnern in prächtigen Kostümen an die Verleihung des Marktrechts. Nach der Eröffnung am Samstagabend im ehemaligen Klostergebäude verwandelt sich der Ort in einen Handels- und Krämerplatz mit bunten Buden und Lauben. Der Katharinenmarkt in Seelbach, Samstag ab 18.45 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr und Montag ab 9 Uhr.

Jazz im Kulturzentrum Nellie Nashorn

Zum Saxophon von Nicole Johänntgen wird sich das Piano von Manon Mullener gesellen. Wenn die beiden Jazzmusikerinnen am Freitag in Lörrach auftreten, wird es experimentell. Beide werden auf der Bühne erstmals aufeinandertreffen. Für Nellie-Nashorn-Chef Patrick Dengl ist das ein spannendes Experiment. Jazz-Improvisationen mit Saxophon und Klavier, am Freitag um 20 Uhr im Kulturzentrum Nelly Nashorn in Lörrach.

Dini Jazzothek mit Nicole Johänntgen und Manon Mullner Kulturzentrum Nellie Nashorn

Lichtermeer ohne Strom für den guten Zweck

Zum sechsten Mal wird die Gemeinde Grafenhausen (Kreis Waldshut) von diesem Freitag an zum Dorf der tausend Sterne. Mehr als 1.000 handgemachte Holzsterne werden ganz ohne Strom in verschiedenen Farben erleuchtet. Und bis zum 8. Januar ist einiges los. Unter anderem das Kinderkino der Narrenzunft "Galgenvögel" oder auch das Jahreskonzert des Musikvereins Grafenhausen, so Bürgermeister Christian Behringer. Er freut sich besonders auf die Auftaktveranstaltung am Rathaus in Grafenhausen. Dort findet am Freitag um 17:00 Uhr der Sternenmarkt statt. Zu kaufen gibt es Sterne, Christbäume, Türkränze und andere schöne handgemachte Dinge.

Kleiner, feiner Weihnachtsmarkt in Aasen

Wer im Raum Donaueschingen schon mal Adventsluft schnuppern möchte, wird in Aasen fündig. Schokofrüchte, Glühwein und Geschenkideen gibt’s am Samstag ab 15 Uhr beim Aasemer Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz. Mit Musik von Gesangs- und Bläsergruppen.

Anstoßen mit Glühwein auf dem Aasener Weihnachtsmarkt dpa Bildfunk Picture Alliance

Faszination Südafrika

Katja und Josef Niedermeyer sind vier Monate durch Afrika gereist. Was sie dort erlebt haben, wollen sie in ihrem Multivisionsvortrag "Afrika – unterwegs im wilden Süden" erzählen. Dort zeigen sie beeindruckende Bilder aus einer fernen Welt und berichten von den Höhepunkten ihrer Reise. Landschaften, Tiere, Menschen und Geschichten aus Südafrika, am Freitag im Kurhaus Bad Krozingen, Beginn des Multivisionsvortrags ist um 19.30 Uhr.