Das Corona-Virus war und ist weiterhin eine große Herausforderung für das Gesundheitswesen in unserer Region. Gesundheitsexperten diskutieren im SWR Studio Freiburg über Wege aus der Krise im Livestream.

Anfangs wurden geplante Operationen abgesagt, dafür Notfall-Betten für schwere Corona-Fälle in Kliniken und Rehas eingerichtet. Tausende Menschen in Südbaden ließen sich auf das Covid-19-Virus testen. Das Schlimmste konnte verhindert werden, das Virus hat bei uns nicht so gewütet wie etwa im Nachbarland Frankreich. Noch ist die Pandemie aber längst nicht überwunden.

Immerhin ist ein Stück Normalität in vielen Bereichen wieder vorhanden. Aber es gilt aus der Krise zu lernen und Fragen zu stellen: Inwieweit hat das gut strukturierte Gesundheitssystem in Südbaden geholfen die Krise einzudämmen? Welche positiven Verhaltensweisen sind überraschend eingetreten? Was haben Verantwortliche der regionalen Gesundheitsbranche durch Corona gelernt – und welche Schlüsse ziehen sie daraus? Was lief besser als vorher und sollte beibehalten werden?

Darüber spricht Moderatorin Margrit Braszus im Schlossbergsaal des SWR Studio Freiburg mit Experten der Gesundheitsregion und der Universität Freiburg.

Datum: Donnerstag, 18. Juni 2020 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Schlossbergsaal

SWR Studio Freiburg

coronabedingt ohne Publikum – aber hier als Livestream Informationen Programm: Gesprächsabend



Livestream Mitwirkende: Hanna Böhme, Vorsitzende Health Region Freiburg

Rüdiger Wörnle, Gesundheitsresort Freiburg

Thilo Jakob, Geschäftsführer Health Care to Market, Bad Krozingen

Prof. Dr. Rainer Schmelzeisen, stellvertretender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Freiburg

Moderation: SWR-Redakteurin Margrit Braszus

Wegen noch geltender Abstandsregeln muss der Talk leider ohne Publikum stattfinden. Allerdings wird die Veranstaltung hier live gestreamt, der Mitschnitt kann ebenfalls hier angeschaut werden.

Ausschnitte aus dem Gespräch werden außerdem im Radio gesendet am:

SO, 21.6. von 13.05 bis 14 Uhr in SWR4 Baden-Württemberg Radio Südbaden

SA, 20.6. von 14.05 bis 15 Uhr in SWR Aktuell

SO, 21.6. von 10.03 bis 11 Uhr in SWR Aktuell