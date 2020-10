per Mail teilen

Wohin steuern die USA? Die ganze Welt blickt auf die kommende US-Präsidentschaftswahl. Das SWR Studio Freiburg begleitet den Beginn der Wahlnacht am 3. November mit der „Election Night“ in Rück- und Ausblicken.

Was bedeuten vier weitere Jahre Donald Trump? Welche Impulse könnte Joe Biden als Präsident setzen? Diese und weitere Fragen werden auch aus einer Freiburger Perspektive behandelt - mit Hintergrundinformationen und Einschätzungen von Expertinnen und Experten.

Datum: Dienstag, 3. November 2020 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Youtube-Kanal des SWR

youtube.com/swr Informationen Programm: Das SWR Studio Freiburg begleitet den Beginn der Wahlnacht am 3. November mit der „Election Night“ in Rück- und Ausblicken. Coronabedingt findet die Veranstaltung ohne Publikum vor Ort statt, sondern wird von 19 bis 23 Uhr live gestreamt auf dem Youtube-Kanal des SWR und auf dem Facebook-Kanal von SWR Aktuell. Mitwirkende: SWR Studio Freiburg

Badische Zeitung

Carl-Schurz-Haus, Freiburg

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Landeszentrale für politische Bildung

Geplant ist zunächst eine Podiumsdiskussion mit Sabrina Fritz vom SWR, Dr. Christoph Haas von der Universität Freiburg, Dietmar Ostermann von der Badischen Zeitung und Jorrell Rush-Kittle vom Carl-Schurz-Haus in Freiburg. Es soll darin um die Themen Corona/Gesundheit, Rassismus, Fake News und Klima gehen.

Live-Schalten in die USA

Außerdem schaltet das SWR Studio Freiburg an diesem Abend live zu den ARD-Korrespondenten Katharina Wilhelm in Los Angeles und Arthur Landwehr in Washington, D.C.

Wissenschaftliche Einordnung

Einen statistischen Blick wirft Dr. Christoph Haas von der Universität Freiburg auf die Wahl - und auf mögliche Szenarien danach.

Die Veranstaltung wird von 19 bis 23 Uhr auf dem Youtube-Kanal des SWR und auf dem Facebook-Kanal von SWR Aktuell live gestreamt.