Unter dem Motto "Alemannisch läbt" gab es mehr als 160 Einsendungen beim Mundartwettbewerb der Muettersproch-Gsellschaft, des SWR und der Badischen Zeitung. Die Preisverleihung findet im SWR Studio Freiburg statt und wird live gestreamt.

Es wird spannend im Schlossbergsaal des SWR Studios in Freiburg: In einer live gestreamten Veranstaltung werden die Preisträgerinnen und Preisträger des Mundartwettbewerbs der Muettersproch-Gsellschaft, des SWR und der Badischen Zeitung bekannt gegeben.

Pressestelle Muettersproch-Gsellschaft

Die Auswahl aus rund 160 eingereichten Texten, fast jeder fünfte davon aus dem Elsass, ist der Jury nicht leicht gefallen. Die Geschäftsführerin der Muettersproch-Gsellschaft, Friedel Scheer-Nahor, resümiert: "Wir freuen uns riesig über die zahlreiche Beteiligung und die guten Einsendungen. Es zeigt, dass es immer noch viele kreative Köpfe in unserem Mundartgebiet gibt."

Dem Motto des Mundartwettbewerbs "Alemannisch läbt" entspricht nicht nur die große Zahl an eingereichten Gedichten und Prosatexten, sondern auch die Tatsache, dass immerhin ein Dutzend Einsendungen von jungen Leuten kamen. Eine junge Frau bekommt nun den erstmals ausgeschriebenen Junioren-Preis gleich in beiden Kategorien, Lyrik und Prosa, verliehen.

Datum: Freitag, 4. Juni 2021 Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Schlosssbergsaal

Südwestrundfunk Studio Freiburg

Kartäuserstraße 45

79102 Freiburg

Informationen Programm: Preisverleihung des Mundartwettbewerbs "Alemannisch läbt" von Muettersproch-Gsellschaft, SWR und Badischer Zeitung im Livestream Mitwirkende: Preisträger*innen, Laudator*innen und Musik mit dem Trio "Goschehobel".



Moderation: Marion Eiche (SWR) und Jürgen Hack (Muettersproch-Gsellschaft).

Moderiert wird die Preisverleihung von Marion Eiche (SWR) und Jürgen Hack (Muettersproch-Gsellschaft). Die Musik kommt vom alemannischen Trio "Goschehobel". Die aufwändige Produktion des Livestreams hat der Leiter des SWR Studios Freiburg, Christoph Ebner, in die Wege geleitet: "Wir produzieren die Preisverleihung für den Live-Stream wie eine Sendung im Fernsehen. Denn Mundart ist uns wichtig."

Der Live-Mitschnitt der Preisverleihung kann hier abermals angeschaut werden, die Aufzeichnung fürs Radio wird gleich zwei Mal ausgestrahlt: in einer südbadischen SWR4-Spezialsendung am 6. Juni, von 13 bis 14 Uhr, aus dem SWR Studio Freiburg und landesweit in der Sendung "SWR4 Baden-Württemberg Mundart und Musik" am 27. Juni, ab 21 Uhr.