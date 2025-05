Ab jetzt gibt's kein Wochenende mehr ohne: Weinfeste und Musikfestivals geben sich in Freiburg und der Region die Klinke in die Hand. Die Organisatoren haben einiges zu stemmen.

Ausgelassen, fröhlich, entspannt - so sollen sich Besucherinnen und Besucher von sommerlichen Weinfesten, Hocks und Musikfestivals fühlen. Um dafür den Rahmen zu schaffen, haben die Veranstaltenden allerdings einiges zu erledigen. Die Liste der Auflagen, Vorschriften und Regelungen ist länger als manche Festmeile. Und die Kosten manchmal kaum noch zu stemmen. Immer wieder fallen deshalb traditionelle Sommer-Events aus. Dieses Jahr hat es das Freiburger Schlossbergfest erwischt. Sind die Hürden für Festveranstalter inzwischen zu hoch?

Die Stadt Freiburg meint es gut: Auf einer übersichtlichen Website finden potenzielle Festveranstalter alles Wissenswerte im Überblick. Ein Leitfaden erklärt in freundlichem Ton, was alles zu beachten ist. Von Rettungsgassen über Jugendschutz bis zum richtigen Verlegen von Kabeln und Leitungen. Der Leitfaden ist über 40 Seiten stark. Die Liste der zuständigen Stellen umfasst einen Großteil der städtischen Ämter.

An schönen Tagen drängen sich Tausende vor den Bühnen beim Schlossberfest. Ein umfangreiches Sicherheitskonzept wurde nötig. SWR

Feuerwehr-Gebühren drastisch gestiegen

Bela Gurath, langjähriger Veranstalter des Schlossbergfestes, erinnert sich an früher: "Vor 30 Jahren gab es am Schlossberg Gedränge, und das hat keinen gestört. Heute haben die Leute ein ganz anderes Sicherheitsempfinden." Seit dem Loveparade-Unglück von Duisburg 2010, aber auch durch die Terroranschläge der letzten Jahre hat sich das drastisch geändert.

Damit hat Gurath auch kein Problem: "Wir als Veranstalter wollen das höchste Sicherheitsniveau." Doch das kostet. Deshalb musste er das diesjährige Musik- und Lichterfest am Schlossberg absagen. Grund: Wegen einer kurzfristigen Gebührenänderung waren die Kosten für die Feuerwehr im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen - von 12.000 auf über 30.000 Euro. "Das war für uns das K.-o.-Kriterium, das können wir nicht mehr leisten."

Bela Gurath veranstaltet neben dem Schlossbergfest auch das Sea You Festival in Freiburg. SWR Dominik Herzog

Brandschutz macht Veranstaltern zu schaffen

Der Oberlindenhock, der Ende Juni am Fuß des Schlossbergs in der Freiburger Altstadt steigt, kann indes dieses Jahr stattfinden. Aber auch hier hat man weiterhin mit den steigenden Anforderungen zu kämpfen: "Als Ehrenamtler kommt man an seine Grenzen", sagt Christian Kauter Munkelt, der den Hock gemeinsam mit einer Handvoll weiteren Mitgliedern des Lokalvereins Innenstadt organisiert. Zwar müsse man keine Feuerwehr und auch kein Sanitätszelt bereithalten. Wohl aber einen Sicherheitsdienst sowie Ordner, die die Straßensperrungen überwachen.

Besonders beim Brandschutz hätten sich die Vorgaben in den letzten Jahren verschärft, sagt Kauter Munkelt. Zum Schutz der Altstadthäuser, insbesondere des historischen "Roten Bären" müssen die Stände feuerfest sein, Feuerlöscher und eine Notbeleuchtung vorhalten. Das sei für kleinere Geschäfte ganz schön aufwändig. Auch deshalb werde es zunehmend schwieriger, genügend Standbetreiber zu finden.

Größtes Problem seien nicht die vielen Auflagen an sich, sondern die damit verbundenen Kosten, sagen Gurath und Kauter Munkelt unisono. Ein Security-Mitarbeiter schlage inzwischen mit fast 30 Euro pro Stunde zu Buche. Für das Schlossbergfest braucht es wegen des unübersichtlichen Geländes allein 26 Sicherheitskräfte. Das summiert sich.

So entspannt wie hier beim Pinot & Rock Festival in Breisach sind Security-Mitarbeiter nicht immer. SWR Marion Eiche

Teure Fest-Infrastruktur

Beim Oberlindenhock ist die Infrastruktur mit Strom- und Wasserversorgung auf dem engen Gelände mit das Teuerste. Dazu schreibt die Stadt in ihrem Leitfaden: "Kabelbrücken (sollten) in Warnfarbe verwendet oder Leitungen mit Gummimatten abgedeckt werden. Freigespannte Leitungen müssen eine lichte Durchfahrtshöhe von mindestens 3,5 Meter aufweisen."

Um Organisatoren bei ihrem Ritt durch den Antrags-Dschungel zu begleiten, gibt es beim Amt für öffentliche Ordnung ein eigenes Veranstaltungs-Team. Bela Gurath lobt dessen Mitarbeiter ausdrücklich: "Man supportet, man hört zu, man ermöglicht." Das sei nicht immer so gewesen.

Auch Christian Kauter Munkelt schätzt die gute Zusammenarbeit mit Stadt, Feuerwehr und VAG. Die Stadt beteilige sich zudem an den Kosten für den Sicherheitsdienst. Über die Jahre habe sich alles gut eingespielt. "Wenn man jetzt neu einsteigen würde, wäre das fast unmöglich", sagt er mit Blick auf die umfangreiche Organisation des Oberlindenhocks.

Weintage in Ihringen: Traditionsfest mit Musik, Tanz und viel Vorbereitung. SWR Paula Zeiler

Wegen hoher Auflagen und steigender Kosten wurden in der Vergangenheit immer wieder klassische Sommer-Events abgesagt. 2019 etwa fiel das Schlossbergfest aus, nachdem sich die Stadt und Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) gegen die geplanten (und inzwischen eingeführten) Eintrittsgelder gewehrt hatten. 2022 wurden sowohl der Oberlindenhock als auch das Weinfest in Freiburg-St. Georgen gestrichen.

Als Grund nannten beide Veranstalter damals - neben den Ausläufern der Corona-Pandemie - die verschärften städtischen Auflagen in Sachen Sicherheit und Brandschutz. Diese würden die ehrenamtlichen Macher finanziell überfordern. Inzwischen wurden Lösungen gefunden und beide Feste fanden zuletzt wieder regelmäßig statt.

Schlossbergfest 2026 mit neuem Konzept

Auch das Schlossbergfest soll 2026 wieder steigen. Dann allerdings mit neuem Konzept. Man habe geschaut, wie sich die steigenden Kosten kompensieren lassen könnten, so Bela Gurath. Weil die Wochenenden traditionell umsatzstärker seien, werde das Fest jetzt statt an zehn Tagen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden im August stattfinden. "Wir sind zuversichtlich, dass es so aufgeht", sagt Gurath.