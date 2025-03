Käse-Genuss für Veganer made in Freiburg

Zwei Freunde tüfteln jahrelang an einem Käse ohne Kuh-, Schafs- oder Ziegenmilch. Ihr Ziel: leckeren veganen Käse selbst herstellen. Die Zutaten dafür sind simpel.

Vegane Ernährung? Auf Fleisch verzichten geht vielleicht noch, aber auf Milchprodukte? Viele Vegetarier essen gerne Käse aus Ziegenmilch oder Kuhmilch. Doch jetzt gibt es für Käse eine Alternative. Und die stammt sogar aus Freiburg.

Drei Jahre Experimentieren für den "richtigen" Käsegeschmack

Er sieht aus wie Kuchen oder Sahnetorte, aber es ist Käse. Und zwar aus Blumenkohl! Kreiert haben ihn die beiden Freiburger Freunde Erika Sewing und Wolfgang Reuter. Sie hatten die Idee, endlich mal einen richtig guten veganen Käse zu produzieren. Die Kombination aus Blumenkohl und Cashewkernen war schließlich die perfekte Mischung. Bis dahin haben sie drei Jahre lang experimentiert.

Blumenkoch ist eine der wichtigsten Zutaten für den veganen Käse. SWR Slavik Wagner

Wolfgang Reuter erzählt, wie viel Geduld sie gebraucht haben, bis das richtige Ergebnis gefunden war: "Wir haben 800 von diesen kleinen als Probeexemplare gebraucht. Und die reifen auch alle drei bis vier Wochen." Die kleinen Käse mussten Freunde von ihnen immer wieder probieren. Bis dann endlich das richtige Rezept gefunden war.

Der vegane Käse muss reifen. Wie anderer Käse eben auch. SWR Slavik Wagner

Weitere Zutaten werden nach und nach ausprobiert

In einer angemieteten Gastroküche experimentieren die beiden nun noch an verschiedenen Sorten, wie etwa mit Pfeffer oder Estragon. Da wird gemixt, gekocht, gerührt, aber auch der vegane Käse funktioniert nur mit zugesetzten Käsekulturen, in dem Fall in Eiswürfel verpackt.

Aber warum ausgerechnet Blumenkohl als Grundlage für den vegangen Käse? Erika Sewing verrät, wie sie die wichtigste Zutat gefunden haben: "Durch Experimentieren und in der Literatur lesen haben wir mitgekriegt dass eben Blumenkohl so ein käsiges Aroma bekommt. Quinoa macht das auch, aber das ist ja was ganz anderes." Da müsse man dann extra nochmal experimentieren, so Sewing.

Veganer Käse made in Freiburg: Cashewnüsse dürfen auch nicht fehlen. SWR Slavik Wagner

Noch produzieren und verkaufen die beiden Freiburger den Käse nur in ganz kleinen Mengen. Aber wer weiß? Erika und Wolfgang schmeckt er jedenfalls, der erste Blumenkohl-Käse made in Freiburg.