Seit gestern läuft die internationale Grüne Woche in Berlin, auf der landwirtschaftliche Produkte von Herstellern aus der ganzen Welt präsentiert werden. So war das jedenfalls in den vergangenen Jahren. In Zeiten von Corona findet auch die Grüne Woche ausschließlich digital statt.

Händler von Bioprodukten und veganen Lebensmitteln brauchen die Grüne Woche als Motor in diesem Jahr sowieso nicht. Ihre Branche boomt, Corona hat vielen Biohändlern Rekordumsätze beschert.

So wie dem Biogroßhändler Rinklin aus Eichstetten am Kaiserstuhl

Stephan Basters

Harald Rinklin geht auch davon aus, dass der Biomarkt weiter steigen wird. Er plant das Familienunternehmen aus Eichstetten weiter auszubauen.

Die Lagerhalle soll erweitert werden, der Bauantrag liegt der Gemeinde schon vor.