Im Moment ist es kalt bei uns in Südbaden, aber auf den Feldern der Spargelbauern, da gucken schon die ersten weißen Köpfe aus dem Boden und auch für die Erdbeersaison laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Viel Arbeit steht an für Saisonarbeitskräfte, die hauptsächlich aus Osteuropa kommen. Im vergangenen Jahr gab es wegen der Corona-Pandemie große Probleme mit deren Einsatz. Viele Helfer kamen gar nicht und die Landwirte schauten in die Röhre. Wie sieht es in diesem Jahr kurz vor Saisonbeginn aus auf den Höfen? Christine Veenstra berichtet....