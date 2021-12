Unternehmen gegen höheren Mindestlohn

Die Vereinigung Badischer Unternehmen und Verbände (VBU) kritisiert eine zeitnahe Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Wenn dieses Vorhaben umgesetzt werde, wäre das ein massiver Eingriff in die Tarifautonomie, so die VBU. Das Tarifsystem habe sich über Jahrzehnte bewährt und spiegle die Realität wider, heißt es in einem Schreiber der VBU. Auch die in der VBU vereinigten südbadischen Unternehmen verlassen sich seit Jahren auf dieses System, das eine wichtige Basis ihres Wirtschaftens sei. Greife hier der Staat ein, sei die Gefahr groß, dass dieses Grundgerüst ins Schwanken gerate. Gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sie dies eine weitere, unnötige Verunsicherung für viele Betriebe, heißt es weiter. Die Präsidentin des VBU, Nina Hartmann, betonte in dem Schreiben wörtlich "unsere Erfahrung zeigt, dass solche Fragen am besten unter den Tarif- und Arbeitsvertragsparteien geregelt werden".