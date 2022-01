Mehr Personal in Kitas gefordert

Der Verband Bildung und Erziehung VBE Südbaden fordert dringend mehr Personal für Bildung. Die Situation an Kitas und Schulen sei alarmierend. Der VBE schätzt, dass in Südbaden derzeit pro Kreis durchschnittlich rund 200 Erzieherinnen und Erzieher fehlen, allein um ein Grundangebot an qualitativer Arbeit in den Kitas zu gewährleisten. Personal fehle aber auch an den Schulen. In vielen Regionen Südbadens könne nicht einmal der Pflichtunterricht aufrechterhalten werden. Die Pandemie würde die Situation weiter verschärfen. Die Politik müsse Bildungs- und Erziehungsarbeit endlich ernst nehmen, so der Vorsitzende des VBE Südbaden Christoph Wolk. Seit Jahren mahne der Verband den Personalmangel an, das Land würde allerdings weiter einen Sparkurs fahren.