Vatertag mit Corona-Abstand in Biergärten und Straußen

Sonniges Wetter zog nach draußen Vatertag mit Corona-Abstand in Biergärten und Straußen

Bei sommerlichen Temperaturen zog es zum Vatertag an Christi Himmelfahrt viele Menschen in die Natur. Die Straußen-Wirtschaften und Biergärten in der Region waren entsprechend gut besucht.