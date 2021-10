Verkehrs AG spendet Straßenbahnen

Die VAG hat vier alte Straßenbahnen ausrangiert und an verschiede Projekte gespendet. Am Mittwoch wurden die Fahrzeuge symbolisch an die neuen Eigentümer übergeben. Die vier ausrangierten Straßenbahnen sind 40 Jahre alt und 38 Tonnen schwer. Drei der Bahnen bleiben in der Region. So soll eine Straßenbahn zentral im Freiburger Stadtteil Rieselfeld aufgestellt werden. Eine weitere wurde an den Freiburger Verein Clubkultur e.V. abgegeben. Ebenso erhielt ein Restaurant aus Titisee-Neustadt (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) den Zuschlag für eine Bahn. Das vierte Fahrzeug geht an das Kreativprojekt „Kliemannsland“, des Sängers Fynn Kliemann nahe Hamburg. In den nächsten Jahren will die VAG weitere Straßenbahnen ausrangieren.