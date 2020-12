per Mail teilen

Einen UV-Strahler gegen Viren und Bakterien hat eine Beleuchtungsfirma im Elsass entwickelt. Eingesetzt werden soll er in Restaurants und Supermärkten. Auch gegen Coronaviren.

Licht an, Coronaviren tot! Vereinfacht lässt sich die neue Technik so erklären, die im Elsass bereits in Supermärkten eingesetzt wird. Nicht nur Viren, sondern auch Bakterien, wie beispielsweise Salmonellen, rückt die spezielle Strahlung zu Leibe. Eine elsässische Firma, die bisher auf Beleuchtung von Gebäuden spezialisiert war, hat den Apparat mit den UVC Strahlen entwickelt.

Victor Vincentz ist Firmenmanager in Niederhergheim im Elsass: "Sie dringen quasi in das Herz der Zellen ein und deaktivieren alle krankheitserregenden Mikroorganismen. Das funktioniert nicht nur im Lebensmittelbereich, sondern überall, wo es im Alltag krankheitserregende Mikroorganismen gibt."

UV-Strahler in Restaurants für Speisen

Auch in Restaurants findet die neue Technik ihre Anwendung. Hier kommt jedes Gericht aus der Küche auf dem Weg in die Gaststube unter den UVC Strahler. Eric Girardin ist Restaurantchef in Colmar. Er freut sich über diese Möglichkeit: "Wir hatten die Hälfte des Jahres geschlossen. Wenn wir wieder öffnen, müssen wir alles dafür tun, damit wir hygienisch wirklich sicher arbeiten."

Gefahr für Haut bei zu hoher Konzentration

Die UVC Strahlen sind allerdings gefährlich, wenn sie auf die menschliche Haut treffen. Deshalb darf das Gerät nur nach Ladenschluss eingesetzt werden, wenn keine Kunden mehr da sind.