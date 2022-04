Die Damen-Basketballmannschaft "Eisvögel USC Freiburg" hat ihr erstes Spiel im Finale um die Deutsche Meisterschaft bei den RheinLand Lions in Bergisch Gladbach mit 69:59 verloren. Am Sonntag um 16 Uhr treffen die beiden Vereine ein zweites Mal aufeinander, dann in Freiburg. Die Meisterschaft wird in einer Finalserie im Modus "Best of Five" ausgespielt. Meister wird das Team, das zuerst drei Siege erzielt.