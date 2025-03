US-Zölle auf Wein - viele Winzer in großer Sorge

Der Zollstreit mit den USA macht den Weingütern in Baden und im Elsass Sorgen. Die Stimmung ist schlecht, manche Betriebe fürchten gar um ihre Existenz.

Spätburgunder, Grauburgunder und Rosé – dafür ist das Weingut Salwey aus Vogtsburg-Oberrotweil im Kaiserstuhl (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) bekannt. Und das bis in in die USA. Doch nun will Trump von April an 200 % Zoll erheben. Das beunruhigt die Winzer in Südbaden ebenso wie im Elsass.

Konrad Salwey aus Vogtsburg-Oberrotweil im Kaiserstuhl verkauft auch Weine in die USA. Doch damit dürfte wegen der hohen Zölle bald Schluss sein. SWR Leon Löffler

USA: Angedrohte Zölle beunruhigen viele Winzer

20.000 Flaschen exportiert Konrad Salwey in guten Jahren über den großen Teich in die USA. Das sind rund 7,5 Prozent der Gesamtproduktion. Nicht unbedingt entscheidend und dennoch macht der Zollstreit den Winzer nervös: "Die Stimmung dieses Jahr ist natürlich erstmal: abwarten. Euphorie aufzubringen ist gegenwärtig nicht leicht." Vor allem, weil just diese Woche Post aus den USA ins Haus flatterte.

Mit dem Export von Wein in die USA sieht es derzeit schlecht aus. Hohe Zölle könnten den Winzern in Baden und im Elsass das Geschäft vermiesen. Weinhändler in den USA stoppen den Einkauf. SWR Leon Löffler

Darin weist der Verband amerikanischer Weinhändler seine Mitglieder an, jegliche Bestellungen aus der EU sofort zu stoppen. Das Risiko, dass diese Weine aufgrund von höheren Zöllen nicht mehr verkauft werden können, ist anscheinend zu hoch. Dieser Brief müsste mittlerweile auch das Elsass erreicht haben.

Das Schreiben US-amerikanischer Weinhändler: Sie befürchten aufgrund der Zölle keine europäischen Weine mehr in den USA absetzen zu können. SWR Leon Löffler

Bei den Winzern im Elsass überwiegen wegen der Zölle ebenfalls die Sorgen

Im Elsass betreibt Familie Hugel ein Weingut in Riquewihr. Der Betrieb liefert 90 Prozent seiner Weine ins Ausland, an erster Stelle steht die USA. Der Zollstreit könnte durchaus die Existenz bedrohen. Vertriebsleiter Jean-Frédéric Hugel sieht schwarz: "Wenn man realistisch ist, ist dass das Ende des Weinexports in die USA. Bei 200 Prozent ist man nicht wettbewerbsfähig. Das ist der Tod für unseren Wein in den USA."

Weine der Familie Hugel. Bei 200 Prozent Zollabgaben sei der Betrieb nicht mehr konkurrenzfähig. SWR

800 Millionen Euro Exporterlös machen französische Winzer allein in den USA. Könnte dieser Wein dort nicht mehr verkauft werden, müssten sich die Winzer andere Absatzmärkte suchen.

Schwierig in einem eh schon übersättigten Markt, findet auch Konrad Salwey: "Wer es durchsteht, steht am Schluss glaube ich nicht schlecht da. Die Frage ist, ob wir es alle überleben."

Derweil setzt Konrad Salwey auf die Qualität seiner Weine – und auf die Treue seiner Kunden aus Deutschland.