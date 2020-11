per Mail teilen

Wohin steuern die USA? Die ganze Welt blickt auf die kommende US-Präsidentschaftswahl. Das SWR Studio Freiburg begleitet den Beginn der Wahlnacht am 3. November mit der „Election Night“ in Rück- und Ausblicken.

Was bedeuten vier weitere Jahre Donald Trump? Welche Impulse könnte Joe Biden als Präsident setzen? Diese und weitere Fragen werden auch aus einer Freiburger Perspektive behandelt - mit Hintergrundinformationen und Einschätzungen von Expertinnen und Experten.

Programm-Information Livestream zur Election Night "US-Wahl 2020"

aus dem SWR Studio Freiburg Hier - am Dienstag, 3.11.2020, ab 19:00 Uhr

Podiumsdiskussion mit USA-Experten

Geplant ist zunächst eine Podiumsdiskussion mit der Journalistin und langjährigen USA-Korrespondentin Sabrina Fritz vom SWR, dem Politikwissenschaftler Christoph Haas von der Uni Freiburg, dem Politik-Redakteur der Badischen Zeitung, Dietmar Ostermann, und dem Pädagogen und Naturwissenschaftler Jorrell Rush-Kittle vom Deutsch-Amerikanischen Institut "Carl-Schurz-Haus" in Freiburg. Diskussions-Themen sind unter anderem: Corona und Gesundheit, Rassismus, Fake News und Klima.

Live-Schalten zu USA-Korrespondenten

Außerdem schaltet das SWR Studio Freiburg an diesem Abend live zu den ARD-Korrespondenten Katharina Wilhelm in Los Angeles und Arthur Landwehr in Washington, D.C. Sie berichten über ihre Beobachtungen und Einschätzungen aus dem Vorfeld der Wahl und vom Wahltag selbst.

Wissenschaftliche Einordnung der Wahl

Einen statistischen Blick wirft Christoph Haas vom Lehrstuhl für Vergleichende Regierungslehre an der Universität Freiburg auf die Wahl - und auf mögliche Szenarien danach. Moderatoren des Abends sind die SWR Redakteure Dorothee Soboll und Robert Wolf.

Livestream online und in Social Media

Die Veranstaltung wird von 19 bis 23 Uhr auf dieser Seite, auf dem Youtube-Kanal des SWR und auf dem Facebook-Kanal von SWR Aktuell live gestreamt. Unter dem Hashtag #ENF2020 kann sich das Publikum beteiligen.