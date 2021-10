Urteil gegen Yves R. ist rechtskräftig

per Mail teilen

Der Bundesgerichtshof hat die Revision des Angeklagten Yves R. aus Oppenau als unbegründet verworfen. Das Verfahren ist damit rechtskräftig abgeschlossen. Das Landgericht Offenburg hatte den Angeklagten wegen Geiselnahme, mehreren Waffendelikten sowie wegen gefährlicher Körperverletzung und weiteren Delikten zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Der Angeklagte hatte sich im Juli 2020 in einer im Wald in der Nähe der Gemeinde Oppenau gelegenen Gartenhütte aufgehalten. Dort hatte er auch mehrere Waffen mit Munition sowie waffenähnliche Gegenstände abgelegt. Als vier Polizeibeamte die Hütte durchsuchen wollten, nahm er unter Verwendung einer Schreckschusswaffe einen der Polizeibeamten als Geisel. Dann versteckte er sich mit den Waffen eine Woche lang im Wald. Im Juli 2020 konnte er von einem Spezialeinsatzkommando der Polizei festgenommen werden. Bei der Festnahme, der er sich widersetzte, verletzte er einen Polizeibeamten mit einer Axt am Fuß.