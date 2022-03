per Mail teilen

Vor dem Amtsgericht Freiburg ist am Donnerstag ein 35-jähriger Sexualstraftäter zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden. Unter anderem wegen sexuellem Missbrauch von Kindern. Der Mann habe in den sozialen Medien ein riesiges Netz ausgeworfen und viele Mädchen seien darauf reingefallen, sagte der Richter bei der Urteilsverkündung. Der Angeklagte versuchte von den Kindern pornographische Aufnahmen zu bekommen, was ihm einige Mal gelang. 15 Taten konnten dem 35-Jährigen nachgewiesen werden. Diese räumte er auch während der Verhandlung ein. Die Staatsanwältin verglich die festgestellten Taten mit der Spitze eines Eisbergs. Sie sprach von keiner positiven Prognose für den Verurteilten und wollte eine noch höhere Haftstrafe erreichen. Der Verteidiger hat unterdessen bereits Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Freiburg eingelegt.