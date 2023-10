Urteil erwartet: Barkeeper soll mit Bierkrügen auf Gast eingeschlagen haben

Nach einem Streit soll ein Barkeeper in Freudenstadt mit Bierkrügen auf einen Gast eingeschlagen haben. Im Prozess um versuchten Totschlag fällt am Dienstag das Urteil.

Seit Anfang September wird vor dem Landgericht in Rottweil ein Prozess um versuchten Totschlag geführt. Angeklagt ist ein 36-jähriger Barkeeper. Am Dienstag wird das Urteil erwartet.

Mehrmals mit Bierkrügen zugeschlagen

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Barkeeper eines Hotels in Freudenstadt nach einem Streit mit einem Gast, diesen mehrmals mit Bierkrügen auf den Kopf geschlagen hat. Dadurch habe er dessen Tod in Kauf genommen, so die Anklage. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Deswegen muss sich der heute 36-Jährige wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und fahrlässiger Körperverletzung seit dem 1. September 2023 vor dem Landgericht Rottweil verantworten.

Mutmaßlicher Täter nach Tat geflüchtet

Ein weiterer Gast der Hotelbar sei während der Tat durch Glassplitter verletzt worden. Nach der Tat sei der mutmaßliche Täter zudem geflüchtet und konnte nach Zeugenhinweisen später in Reutlingen von der Polizei gefasst werden. Er sitzt seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.