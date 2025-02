Gefrorener Hähnchenschenkel kein Tatwerkzeug: Trotzdem drei Jahre Gefängnis

Ein ehemaliger Profi-Ringer hat wohl doch nicht mit einem tiefgefrorenen Hähnchenschenkel zugeschlagen. Trotzdem wurde er zu einer mehrjährigen Haft verurteilt.

Vor dem Landgericht Freiburg ist am Montag ein ehemaliger Profi-Ringer wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung mit Bedrohung verurteilt worden. Er erhielt für die zwei Auseinandersetzungen eine Haftstrafe von drei Jahren und zwei Monaten. Anders als noch in der Anklage formuliert, hatte er im vergangenen April aber keinen Hähnchenschenkel als Tatwerkzeug benutzt. Das Fleischstück war nur zum Kühlen einer Wunde verwendet worden, betonte der Richter. Dass der Verurteilte im zweiten Fall einem Mann ein Stück seines Ohres abgebissen hat, sah das Gericht aber als erwiesen an.

Hähnchenschenkel spielte nur untergeordnete Rolle

Im April 2024 war es im Treppenhaus eines Wohnhauses zu einem Streit zwischen dem Verurteilten und dem ersten Nebenkläger gekommen. Dabei wurde der Nebenkläger schwer verletzt, unter anderem am Rücken und im Gesicht. Er habe massive Schläge gegen den Kopf bekommen, so der Vorsitzende Richter Alexander Schöpsdau. Das sei faktisch lebensgefährlich gewesen.

Schöpsdau sprach in seiner Urteilsverkündung von einer enormen Aggressivität des 42-Jährigen und von schweren Folgen für den Nebenkläger. Der Vorwurf, dass der 42-Jährige den Nebenkläger mit einem tiefgefrorenen Hähnchenschenkel ins Gesicht und gegen den Kopf geschlagen habe, erwies sich hingegen als nicht haltbar. Ja, das Fleischstück wurde am Tatort gefunden. Jedoch wurde es wohl nur benutzt, um eine Wunde am Kopf zu kühlen.

Tonaufnahmen der Nachbarin wichtiges Beweismittel

Während des Vorfalls hatte eine Nachbarin hinter der Tür ihrer Wohnung Tonaufnahmen mit ihrem Handy gemacht. Mithilfe der übersetzten Tonaufnahmen konnte der Streit zwischen dem Verurteilten und dem Nebenkläger rekonstruiert werden. So habe der 42-Jährige von dem Nebenkläger Geld dafür verlangt, dass dieser bei ihm gewohnt hatte. Von 700 Euro sei die Rede gewesen. Neben Geschrei seien auch die Schläge auf den Nebenkläger zu hören gewesen.

42-Jähriger biss einem Mann ein Stück seines Ohres ab

Der zweite Fall geschah zwei Wochen später, im Mai 2024. Der Verurteilte war an dem betreffendem Abend mit einer Nachbarin verabredet. Die Frau sagte das Treffen jedoch ab und traf sich stattdessen mit dem zweiten Nebenkläger.

Zu der Auseinandersetzung kam es dann am späten Abend in der Wohnung der Frau. Als Motiv nannte der Richter Eifersucht. Der Verurteilte sei alkoholisiert gewesen. Zuerst hab der 42-Jährige die Frau am Oberkörper und im Gesicht verletzt. Dann habe er sich auf den Nebenkläger gestürzt. Er biss ihm in den Nacken und dazu einen Teil seiner Ohrmuschel ab. Gleichzeitig drohte er, ihn zu töten.

Der zweite Nebenkläger würde seit dem Vorfall nicht mehr ohne Kopfbedeckung aus dem Haus gehen, sagte der Vorsitzende Richter. Der Mann sei wohl dauerhaft entstellt. Sowohl er als auch die Frau würden immer noch unter psychischen Folgen wie Angstzuständen leiden.

Mann aus Freiburg war einst Ringer auf Spitzenniveau

Der Verurteilte war früher Ringer und trat für Bulgarien und Großbritannien bei Weltmeisterschaften an. Nach dem Ende seiner Profi-Karriere habe sein Leben aber eine negative Wendung genommen, sagte der Richter in der Urteilsverkündung. So habe sich der 42-Jährige mit Schwarzarbeit und einem Minijob als Ringertrainer über Wasser gehalten. Auch habe er massive Alkohol- und Aggressionsprobleme. Daran müsse er arbeiten, riet ihm der Richter am Ende.

Seit Juli sitzt der ehemalige Profi-Ringer bereits in Untersuchungshaft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig - innerhalb einer Woche können laut Gericht Rechtsmittel eingelegt werden.