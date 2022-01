Frau wegen Impfpassfälschung verurteilt

Das Amtsgericht Lörrach hat eine 28-jährige Erzieherin aus Schopfheim wegen der Fälschung eines Impfausweises zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Die Frau hatte sich von einem Bekannten einen gefälschten Impfausweis machen lassen und in einer Schopfheimer Apotheke versucht, so an ein digitales Corona-Impfzertifikat zu kommen. Dem Apothekenpersonal war aber aufgefallen, dass der Impfausweis gefälscht war. Die nun vom Lörracher Amtsgericht verhängte Geldstrafe wegen Urkundenfälschung fällt halb so hoch aus wie von der Staatsanwaltschaft gefordert. Der Richter berücksichtigte dabei, dass die Frau wegen Depressionen in Behandlung ist. Sie hatte die Tat mit ihrer Sorge begründet, sozial isoliert zu werden.