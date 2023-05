Das Landgericht Freiburg entscheidet am Dienstag in einem weiteren Fall von schwerem sexuellen Kindesmissbrauch: Der Angeklagte, ein 35-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen, soll sich in zahlreichen Fällen an einem Jungen aus dem Markgräflerland vergriffen haben.

Gabi Krings.