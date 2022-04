Urteil im "Gummihammer-Prozess": Mehr als drei Jahre Gefängnis

Im sogenannten "Gummihammer-Prozess" hat das Offenburger Landgericht den Angeklagten, der das Opfer verwechselt hatte, wegen gefährlicher Körperverletzung zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt.

Das Gericht hat die Tat demnach nicht als Tötungsdelikt gewertet. Auch, wenn es überzeugt war, dass der 64-Jährige seinen Nebenbuhler habe töten wollen. So weit war es aber nicht gekommen. Der Mann aus Weinheim in Nordbaden war im Juli des vergangenen Jahres in eine Wohnung in Neuried (Ortenaukreis) eingebrochen. Dort hatte er einen Mann im Schlaf mit einem Gummihammer attackiert.

Täter verwechselte die Wohnung und schlug auf Falschen ein

Er war davon ausgegangen, dass es der neue Freund seiner Ex-Partnerin sei. Er hatte sich aber in der Wohnung getäuscht. Erst als die Frau des Opfers das Licht angeschaltet habe, so die Staatsanwaltschaft, habe der Mann seinen Irrtum bemerkt. Laut dem Angeklagten und dem Opfer habe der Angeklagte dann mit den Schlägen aufgehört. Außerdem habe sich der Angeklagte direkt entschuldigt und gesagt, er werde für das Schmerzensgeld aufkommen. Dann sei er geflohen. Der damals 63-Jährige wurde noch am selben Tag in seiner Wohnung bei Heidelberg festgenommen.

Das Opfer wurde verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Der 64-Jährige hatte den Einbruch und die Hammerschläge vor Gericht zugegeben. Töten habe er aber weder das Opfer, noch den Nebenbuhler wollen.

Angeklagter bestreitet Mordversuch

Der 64-Jährige hat vor Gericht gestanden, den Mann attackiert zu haben. Den Mordversuch bestreitet er aber. Dass er wegen Körperverletzung vor Gericht stehe, sehe er ein. Er habe den anderen Mann aber nicht töten wollen. Er habe den neuen Partner seiner Ex-Freundin betäuben und fesseln wollen, um ihm "eine Ansprache zu halten". Er sei wenige Tage zuvor von ihm provoziert worden.