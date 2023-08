Urteil des Landgerichts Freiburg: Lebenslange Haftstrafe nach Mord

per Mail teilen

Das Gericht folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die eine lebenslange Haftstrafe mit dem Mordmerkmal der Heimtücke forderte.

Der 30-Jährige hatte im Januar den Partner seiner Ex-Freundin in Freiburg-Betzenhausen erschossen – zur Mittagszeit auf offener Straße.

Zuvor war es zu einem heftigen Streit vor dem Haus der Ex-Freundin gekommen. Das Thema: das Besuchsrecht der gemeinsamen 8-jährigen Tochter. Mit involviert war auch der neue Partner der Ex-Freundin, auf den der Angeklagte dann auch mit einem Revolver geschossen hatte – aus kurzer Distanz in die Brust. Auch tragisch: Der einjährige Sohn des Getöteten und der Ex-Freundin hatte an dem Tag Geburtstag.

Nach der Tat war der polizeibekannte Mann noch bis in den Stadtteil Weingarten geflüchtet, wo ihn die Polizei dann festnahm. Er hatte sich gestellt. Der Revolver lag in einem Gebüsch.