Ohne Erlaubnis, ohne artgerechte Haltung: Zwei Frauen sollen Dutzende Zwergspitze gezüchtet und die Tiere verwahrlost haben. Das Amtsgericht Müllheim verkündet das Urteil am Donnerstag.

Zwei Frauen, Mutter und Tochter, müssen sich vor dem Amtsgericht Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wegen illegaler Hundezucht, illegalem Handel und tierschutzrechtswidriger Haltung von Hundewelpen verantworten. Die beiden Angeklagten sollen Zwergspitze gezüchtet haben - ohne die erforderliche Erlaubnis. Zudem sollen sie die Tiere grob vernachlässigt haben. Das Amtsgericht Müllheim will am Donnerstag ein Urteil fällen.

Illegale Hundezucht: Einnahmen von mehr als 120.000 Euro

Zwischen 2016 und 2023 soll das Mutter-Tochter-Gespann Zwergspitze im Haus der Mutter in Badenweiler (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gezüchtet haben. Laut der Staatsanwaltschaft Freiburg besaßen die Frauen keine tierschutzrechtliche Erlaubnis für die Zucht und wohl auch keine Gewerbeanmeldung. Trotzdem sollen sie mit dem Verkauf der Welpen ein lukratives Geschäft betrieben haben. Nach Angaben der Ermittler erwirtschafteten sie zwischen April 2020 und März 2023 rund 124.000 Euro.

Kot und Krankheiten: Behörden entdeckten verwahrloste Spitze

Nach einer Anzeige beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen suchten Behördenvertreter 2023 den "Tatort" in Badenweiler auf. Mehr als 60 Zwergspitze wurden daraufhin beschlagnahmt. Die Tiere waren den Angaben zufolge zum Teil in einem erbärmlichen Zustand. Einige waren eingekotet oder waren krank. Man hielt sie offenbar auch in Regalfächern.