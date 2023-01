Am 27. Januar ist der Jahrestag der Befreiung von Ausschwitz. Vor 78 Jahren, am 27.1.1945 wurden die überlebenden Gefangenen des Konzentrationslagers durch die Rote Armee befreit. Ursula Giessler, Zeitzeugin aus Freiburg, überlebte in einem Kloster in Stegen, in dem sie Pater Mittendorf versteckt hielt. Sie berichtete bei der Gedenkfeier im Historischen Kaufhaus von ihrer Erinnerung.

Am 27. Januar ist der Jahrestag der Befreiung von Ausschwitz. Vor 78 Jahren, am 27.1.1945 wurden die überlebenden Gefangenen des Konzentrationslagers durch die Rote Armee befreit. Ursula Giessler, Zeitzeugin aus Freiburg, überlebte in einem Kloster in Stegen, in dem sie Pater Mittendorf versteckt hielt. Sie berichtete bei der Gedenkfeier im Historischen Kaufhaus von ihrer Erinnerung.