Technischer Defekt hat Gebäudebrand in Hohberg-Diersburg verursacht

Die Ursache für den Gebäudebrand in Hohberg-Diersburg (Ortenaukreis) ist gefunden: Laut Polizei ist ein technischer Defekt in einer Garage für das Feuer verantwortlich.

Nach dem Wohnhausbrand in Hohberg-Diersburg im Ortenaukreis von Dienstag, 2. August 2022, hat die Polizei die Brandursache bekanntgegeben. Demnach ist ein technischer Defekt in der Elektrik einer Garage dafür verantwortlich, wie eine Begutachtung ergeben hat.

Von oben sehe es aus, als habe eine Bombe eingeschlagen - das sagte Andreas Heck (CDU) der Bürgermeister der Gemeinde. Auf ein Spendenkonto seien bereits 100.000 Euro eingegangen; einen Teil des Geldes sollen die 14 Betroffenen nun als Soforthilfe bekommen. Die Solidarität im Ort sei groß, so Heck.

Feuer in einem Carport bemerkt

Laut Polizei hatten Zeugen das Feuer zunächst in einem Carport bemerkt. Die Garage, in der es den technischen Defekt gegeben haben soll, stand in einer Parallelstraße des Carports. Das Feuer hat laut Gutachten auf den Carport und mehrere angrenzende Wohnhäuser übergegriffen und einen Schaden in Millionenhöhe verursacht.