Exotisch kochen mit regionalen Produkten aus Südbaden - geht das?

Wir holen die Welt nach Hause in die Küche und würzen alles mit einer Prise Abenteuer: Exotisch soll gekocht werden, aber mit Zutaten aus der Region. Geht das überhaupt?

Über den Tellerrand guckt die Landesschau-Serie "Urlaub am Herd". Vom 5. bis 9. Juli zeigen Köchinnen und Köche zwischen dem Wiesental und der Ortenau, wie sie sich das Urlaubsgefühl nach Hause holen. Die Herausforderung dabei: Alle Zutaten müssen aus der Region stammen, maximal 50 Kilometer entfernt.

Ist das denn machbar? Und wenn ja: Welche Alternativen gibt es in der Region für Mango, Kokos und Reis? Für das Experiment waren Ideen und Kreativität gefordert. Fünf engagierte Koch-Teams haben mitgemacht. Sie hatten sich auf einen SWR-Aufruf hin gemeldet und waren für die kulinarische "Challenge" schließlich ausgewählt worden.

Kleiner Vorgeschmack: Die Folge "Japan"

Einen Tag lang haben wir die Teams mit der Kamera begleitet - von der Übergabe der Überraschungs-Rezepte, zur Einkaufstour durch die Region bis zum Kochen und zur Verkostung daheim. Fazit der Aktion: Erstaunlich, was alles geht! Mangold statt Algenblätter für Sushi, Liebstöckel- statt Soja-Soße, Walnuss- statt Olivenöl, Dinkel und Hirse statt Reis, Apfelsecco statt Limettensaft ... und, und, und. So vielfältig die internationale Küche, so überraschend lecker die regionalen Alternativen. Fünf inspirierende Kreationen sind so entstanden. Die Rezepte finden Sie jeweils auf den Seiten der Videos.

Folgen und Sendetermine der Serie:

Die Beiträge laufen jeweils ab 18:45 Uhr in der Landesschau Baden-Württemberg.