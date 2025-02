Update: getötete Frau Offenburg

In der Sonderkommission „Rampe“ sind 60 Beamte. Sie hoffen auf Hinweise von Zeugen. Einige Hinweise seien bereits eingegangen.

Nach der mutmaßlichen Tat gestern Abend wurde in der vergangenen Nacht gefahndet und ermittelt. Bislang teilt die Polizei aber kaum Ergebnisse mit. Weder das Alter des Opfers noch Informationen zur möglichen Tatwaffe sind bekannt..

Die Frau war gestern gegen 19.15 Uhr schwer verletzt in der Nähe des Bahnhofes an einer kleinen Durchgangsstraße gefunden worden. In der Nähe sind ein Erotikkino und ein Hotel. Die Frau war kurze Zeit später gestorben.