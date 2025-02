Update: getötete Frau in Offenburg

Wie die Polizei berichtet, war die 37jährige Psychotherapeutin auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Die Polizei hat eine 60köpfige Sonderkommission mit dem Namen „Rampe“ eingerichtet. Die Beamten hoffen auf Hinweise von Zeugen. Einige Hinweise seien bereits eingegangen.

Nach der Tat gestern Abend wurde in der vergangenen Nacht gefahndet und ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind aber noch unklar, auch zur Tatwaffe ist noch nichts bekannt.

Die Frau war gestern gegen 19.15 Uhr schwer verletzt in der Nähe des Bahnhofes an einer kleinen Durchgangsstraße gefunden worden. Sie ist kurze Zeit später gestorben. Die 37jährige war in Offenburg als Psychotherapeutin tätig.