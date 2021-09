Unwetter: Große Hagelkörner in Sankt Blasien - Erdrutsch in Löffingen

In Südbaden hat es in der Nacht teils heftigen gewittert. In Sankt Blasien im Landkreis Waldshut fielen Hagelkörner, in Löffingen gab es einen Erdrutsch.

Vor allem im Schwarzwald hat das Unwetter gewütet. In Sankt Blasien (Landkreis Waldshut) hagelte es so stark, dass sich die Körner kurzzeitig zentimeterhoch türmten und die Straßen weiß färbten. Bilder aus Sankt Blasien auf der Plattform Youtube In Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) gab es laut Polizei nach starken Regenfällen im Ort einen Erdrutsch. Andernorts sorgte der Regen für überspülte Straßen, teils wurde Geröll auf die Fahrbahnen gespült, wie zum Beispiel bei Ewattingen im Kreis Waldshut. Wegen starker Sturmböen stürzten einige Bäume um - im Wehratal und auch bei Malterdingen im Kreis Emmendingen. Größere Schäden sind bislang aber nicht bekannt. Unwetterfolgen in Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) Feuerwehr Löffingen