Unversöhnlich: Warum Corona-Demos nicht zum Dialog führen

Demos gegen und für Coronamaßnahmen - seit Wochen auch in Freiburg. Ein Soziologe erklärt, warum sich Menschen dabei so unversöhnlich gegenüberstehen.

Jeden Samstag zieht ein breit gefächertes Bündnis lautstark durch Freiburg, das unter anderem Impfskeptiker, Corona-Leugner, Maskengegner und Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen vereint. Ein Mann, der keine Maske trägt, sieht in den Demonstrationen eine schöne Gemeinschaft. Er glaubt, dass die alte Hippiebewegung, die Friedens- und Anti-Atomkraftbewegung am Start sei, um sich für Grundrechte und Freiheit einzusetzen. Eine extra aus Bayern angereiste Frau gibt zu Protokoll, dass sie mehr Angst vor der Impfung als vor dem Virus hat:

"Ich bin glücklich, geliebt und gesund. Ich spüre die Wahrheit in mir, dass alles andere, was sich außen abspielt, eine Lüge ist. Es gibt immer Viren und Bakterien in unserem Leben."

Soziologe: "Corona-Demos ein Ventil für eigene Probleme"

Der Freiburger Philosoph und Soziologe Christian Dries glaubt, dass die Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen für viele Menschen eine Ventilfunktion haben, denn die Proteste ermöglichten es an einem neuralgischen Punkt, das eigene Problem zu artikulieren. Zum Beispiel für Mitarbeitende aus dem Gesundheitswesen, die gegen die geplante Impfpflicht für das Personal von Pflegeheimen und Krankenhäusern demonstrieren: "Gerade viele Menschen, die im Gesundheitssystem beschäftigt sind, die haben jetzt über Jahrzehnte lang Entbehrungserfahrungen gehabt: Überstunden, schlechte Personalsituation, zu wenig Gehalt, zu wenig Anerkennung. Und manche sagen jetzt regelrecht trotzig: So jetzt reicht's! Also bei der Impfpflicht, da hört es aber auf! Und dann wird in dieser emotionalisierten Situation so darauf geachtet, mit wem man da rechts und links mitläuft."

"Ich denke da sind auf beiden Seiten Demokraten dabei. Aber warum müssen sie sich bekriegen?"

Als sich Gegner und Befürworter der Corona-Maßnahmen auf dem Freiburger "Platz der Alten Synagoge" begegnen, werden sie von einigen hundert Gegendemonstranten mit Buh-Rufen empfangen. Ganz in schwarz gekleidete Mitglieder der Antifa skandieren: "Ihr marschiert mit Nazis und Faschisten!" Als Antwort bekommen sie hämische Blicke und hochgestreckte Mittelfinger. Auf dem erhöhten Vorplatz des Freiburger Theaters beobachtet eine Frau kopfschüttelnd das hasserfüllte Aufeinandertreffen beider Gruppen. "Ich denke da sind auf beiden Seiten Demokraten dabei. Aber warum muss man sich bekriegen? Alles wird über einen Kamm geschert, es wird nicht differenziert. Ich bin eine sehr engagierte Bürgerin, eher links orientiert. Aber ich kann mich nicht da rüber stellen."

Soziologe: "Es geht um eigene Empörung statt um Dialog"

Christian Dries sieht in der Unversöhnlichkeit der Gegner und Befürworter ein Indiz für eine aufgeheizte sehr emotionalisierte Debatte, die sich längst von Sachfragen abgekoppelt hat: "Also da haben sich jetzt Menschen auch in bestimmten Positionen so eingerichtet, dass sie im Grunde genommen auch erfahrungsresistent geworden sind. Da geht es gar nicht mehr darum den Dialog mit anderen zu suchen, sondern die eigene Empörungsbereitschaft kontinuierlich weiter zu füttern. Das geht natürlich nur, indem man sich abgrenzt von den anderen und ihnen schlechte Absichten und niedere Motive unterstellt."

"Kein Bock auf rechte Parolen und Verschwörungstheorien"

Die Gegner der Corona-Maßnahmen tragen Schilder mit Aufschriften wie "Freiheit oder Diktatur?" - "Korruptes Politiksystem verändern" oder "Blinder Gehorsam ist der schlimmste Virus". Derartige Aussagen bringen die Befürworter auf die Palme. Für viele ist es eminent wichtig, jeden Samstag Flagge zu zeigen: "Einfach, weil da Rechte mitlaufen und wir keinen Bock auf Verschwörungstheorien haben", sagt ein junger Mann vor dem Theater. Sein Freund ergänzt: "Wie können Menschen so falsch abgebogen sein, wie können die so wenig Plan haben, was wirklich abgeht? Mich macht es ultratraurig das zu sehen." Ein anderer regt sich auf und sagt: "Wegen den Leuten geht die Scheiße schon so lange. Keiner hat da mehr Bock drauf, es nervt einfach."

Unversöhnlich und ohne Dialog: Demonstrierende für und gegen Coronamaßnahmen in Freiburg SWR Sebastian Bargon

"Was hier passiert, will ich meinen Kindern nicht erklären müssen"

Während sich beide Gruppen Beleidigungen zurufen, endet eine Theatervorstellung für Kinder. Viele Eltern haben aufgrund der aggressiven Stimmung auf dem Platz der Alten Synagoge Schwierigkeiten ihren Kindern zu erklären, was da gerade passiert. Ein Vater findet, jeder müsse sagen können, was er von den Corona-Maßnahmen hält: "Aber, dass man hier so gegeneinander steht, ist das, was ich nicht sehen möchte und auch gar nicht erklären sollen müsste."

Rottweil will Gegner und Befürworter virtuell zum Dialog bringen

Einen Versuch die entstandenen Gräben zuzuschütten, wird es am Montagabend in Rottweil geben. Dort sollen Befürworter und Gegner der Corona-Maßnahmen an einem virtuellen Tisch miteinander reden. Die Organisatoren der Veranstaltung verzichten auf ihre Menschenkette und bitten die Demonstranten ebenfalls zu Hause zu bleiben. Unter der Überschrift "Wir zeigen Gesicht, aber digital" sollen Argumente in einem Chatroom ausgetauscht werden, dem jeder von zu Haus aus via Internet beitreten kann. Man darf gespannt sein, ob der Dialog - wenigstens im virtuellen Raum - zustande kommt.