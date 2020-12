Die "Klettgau Cleaners" sind eine lose Gruppe von rund 40 Bürgern, die sich ein Mal im Monat zum Müllsammeln verabreden - mit Greifzange und Eimer. Wir haben zwei von ihnen begeleitet.

In der einen Hand hält Radovan Rabl die Greifzange, in der anderen Hand zieht er einen kleinen Handwagen mit einem gelben Plastikeimer für den Müll hinter sich her. Der Plastikeimer füllt sich schnell mit Dosen, Plastikverpackung oder auch mal einem alten Handschuh. Und dass, obwohl auf dem Weg zwischen der Bahnlinie und dem Industriegebiet im Klettgauer Ortsteil Grießen wenig los ist.

40 Mitsammler, 3.000 Kilo Müll

Vor zwei Jahren fand Rabl, dass Klettgau "clean", also sauber werden soll und wurde selbst aktiv. 40 Mitstreiter hat er inzwischen gefunden. Mit den anderen Klettgau Cleaners verabredet er sich per WhatsApp ein Mal monatlich, meistens samstags, zum Müllsammeln – in Coronazeiten jeder einzeln für sich, vorher in der Gemeinschaft.

Satte 3.000 Kilo Müll haben die Klettgau Cleaners innerhalb eines Jahres gesammelt, ganz schön viel: Denn manch kleiner Plastikschnipsel, der mühsam aufgehoben wird, bringt gerade mal ein halbes Gramm auf die Waage ...