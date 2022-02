Unterschriften gegen geplante Photovoltaik-Anlage

per Mail teilen

In Oberkirch (Ortenaukreis) ist eine Unterschriftenaktion gegen eine geplante Photovoltaik-Anlage auf einer Freifläche gestartet worden. Die Stadtwerke wollen die Anlage bauen. Es seien im Internet schon fast 100 Unterschriften gesammelt worden, so die Initiatoren. Vor allem Anwohner der geplanten Photovoltaik-Anlage im Stadtteil Ödsbach wehren sich gegen die Größe. Der Abstand der Module zu den Wohnhäusern sei zu gering. Die Stadtwerke Oberkirch wollen die Photovoltaik-Anlage auf einer Streuobstwiese an einem Hang bauen. Die Anwohner seien frühzeitig über das Projekt informiert worden, heißt es von dort. Der Protest käme spät. Bis Ende vergangener Woche konnten die Bürger Einwendungen formulieren. Letztendlich entscheidet der Gemeinderat.