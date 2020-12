Uneinigkeit über Corona-Maßnahmen gibt es auch bei unseren Schweizer Nachbarn. Im Kanton Basel-Stadt etwa ist vieles verboten, was nebenan im Kanton Basel-Land erlaubt bleibt.

Die Grenze zwischen den beiden Basler Kantonen verläuft mitten durch die Stadt. Auf der einen Straßenseite in Basel-Landschaft sind die Maßnahmen gegen Corona weniger streng, Restaurants und Cafes sind geöffnet und gut gefüllt.

Auf der anderen Straßenseite in Basel-Stadt müssen sie geschlossen bleiben. Unverständnis bei vielen!

Natascha Brandl ist Café-Inhaberin in Basel-Stadt: Sie ist enttäuscht: "Das ist Kantonsgeist. Ich finde, Basel-Land und Basel-Stadt hätten da wirklich mal an einem Strang ziehen können." Nur ein paar Meter Unterschied und schon gelten andere Regeln. Wer in Basel-Stadt nichts zu essen bekommt, geht eben rüber nach Basel-Land. Urs Kohler, Restaurantbesitzer im Kanton Basel-Land kann sich freuen: "Wir haben das schon gemerkt, das jetzt 50 bis 60 Prozent mehr los ist."

Corona-Regeln sind nicht einheitlich

Durcheinander bei Corona-Maßnahmen im Dreiländereck: Auf deutscher Seite, im Landkreis Lörrach gelten strengere Regeln als in der Schweiz. Die Grenze allerdings bleibt offen. In Deutschland einkaufen, rüber nach Basel-Stadt, wo etwa die Museen geöffnet sind oder ins Restaurant nach Basel-Land - das alles ist zur Zeit möglich.

Einheitliche Regeln zur Corona-Bekämpfung gefordert

Wolfgang Dietz, Oberbürgermeister in Weil am Rhein, ist über die Situation unglücklich: "Wir müssen synchrone Verhältnisse und synchrone Maßnahmen ergreifen in der Nordwestschweiz, im Südelsass und hier auf der deutschen Seite. Und an dieser Synchronität fehlt es. Das bedaure ich außerordentlich."

Das Durcheinander an Maßnahmen im Dreiländereck macht es es dem Coronavirus eher leicht, sich grenzüberschreitend zu verbreiten.