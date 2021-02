Eine große Suchaktion einer Radlerin an der Dreisam, eine Schneewanderung am Feldberg, bei der eine junge Wanderin stirbt. Die Ereignisse vom Wochenende lassen viele Menschen in Südbaden mit einem Kopfschütteln zurück. Beide Male wurden wohl Absperrungen ignoriert oder sich nicht an die gekennzeichneten Wege gehalten. Gefahren werden immer wieder unterschätzt. Owusu Künzel hat nachgefragt, warum Menschen teilweise bewusst das Risiko suchen und was das mit der Corona-Pandemie zu tun hat.