Hochwasserführende Flüsse ziehen Kanufahrer und Surfer an. Radfahrer bringen sich auf überfluteten Radwegen in Gefahr. Skitourengänger auf dem Feldberg laufen trotz Lawinengefahr und Schneeschmelze auf abgelegenen Pfaden. Warum suchen Menschen das Risiko?

Eine große Suchaktion nach einer Radlerin an der Dreisam, eine Schneewanderung am Feldberg, bei der eine junge Wanderin stirbt. Die Ereignisse vom Wochenende lassen viele Menschen mit einem Kopfschütteln zurück. Beide Male wurden Gefahren unterschätzt oder vielleicht sogar bewusst in Kauf genommen. Zumindest wurden Absperrungen ignoriert oder sich nicht an die gekennzeichneten Wege gehalten.

Grenzen austesten: Urinstinkt des Menschen

Was bewegt Menschen dazu, sich freiwillig in Lebensgefahr zu bringen? Adrian Probst von der Bergwacht Schwarzwald hat eine einfache Erklärung. Er sieht darin den Urinstinkt des Menschen: "Das ist gewisse eine Anlage, die jede und jeder in sich trägt."

Befriedigung nach bestandenem Abenteuer

Nicht viele würden das Risiko eingehen, bei Lawinengefahr am Feldberg zu wandern, bei Hochwasser direkt am Dreisamufer entlang zu radeln oder sich mit Surfbrett oder Kajak gleich ganz in die Fluten zu stürzen. Einige unterschätzen die Gefahr vielleicht und geraten so in schwierige Lagen. Tatsächlich gebe es aber auch Menschen, die ganz bewusst den Nervenkitzel suchen würden, sagt die Psychologin an der Universität Freiburg Andrea Kiesel.

"Sie fühlen sich bestätigt, wenn sie eine gefährliche Situation mit einem enormen physischen oder auch psychischen Aufwand bestehen." Andrea Kiesel, Freiburger Psychologin

Risikoreiche Aktivitäten: "sensation seeking"

Dieses Phänomen wird in der Wissenschaft als sensation seeking bezeichnet. Gemeint ist damit der Hang zu waghalsigem, oft grenzüberschreitendem Handeln, die Tendenz zu risikoreichen Aktivitäten in Sport und Freizeit auf der Suche nach Adrenalin und echtem Nervenkitzel oder "thrill". Kiesel zufolge betrifft das Personen, die nach intensiven Erlebnissen streben und dafür bereit sind, Anstrengung und Risiko in Kauf zu nehmen.

Outdoor-Kick als Party-Ersatz

Die Psychologin Andrea Kiesel sieht im Eingehen derartiger Risiken auch einen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: "Unsere Lebensbereiche sind derzeit ja massiv eingeschränkt, neue kulturelle Erfahrungen, große Partys und so weiter, das fällt alles weg. Insofern ist es kein Wunder, dass Leute nach Ersatzmöglichkeiten suchen. Dass sie jetzt zum Beispiel in den Schnee zum Wandern gehen, obwohl sie das normalerweise nicht tun würden."

Appell an Vernunft: Risiko vermeiden

Inwiefern die Schneewanderin bei ihrer Tour am Sonntag wirklich bewusst ein Risiko in Kauf genommen hat, ist bisher unklar. Bergretter Adrian Probst will nicht spekulieren. Der Unfallhergang spiele für die Bergwacht eine untergeordnete Rolle. Ihm und seinen Kollegen gehe es schlicht um die Rettung von Menschenleben. Fest stehe allerdings: "Der Unfall hat in sehr steilem, dicht bewaldetem Gelände stattgefunden." Und außerdem bei Lawinengefahr und starkem Tauwetter.

Daher appelliert Probst an alle, die in den Hochschwarzwald wollen, immer auf markierten Wegen zu bleiben. Tourengängerinnen und -gänger sollten gut ausgestattet sein, eine gute Wegeplanung vornehmen und die Umstände an dem jeweiligen Tag und Ort genau analysieren. Im Zweifelsfall sollte man auch mal umkehren oder gleich ganz auf eine Tour verzichten.