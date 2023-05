Unterricht ohne Maske: Gemischte Gefühle in Freiburger Karlschule

Maske auf, Maske ab im Schulunterricht? Bayern hat die Maskenpflicht in Schulen abgeschafft. Baden-Württemberg wird wohl ab 18. Oktober nachziehen.

In manchen baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen ist die 7-Tage Inzidenz bei den fünf- bis 14-Jährigen bei weit über 300. Angesichts dessen gehen die Meinungen zur Maskenpflicht im Unterricht weit auseinander. Auch in den Schulen selbst. In der Karlschule in Freiburg etwa sind die Gefühle bei diesem Thema durchaus gemischt.

Sie kennen Unterricht nur mit Maske, die Zweitklässler in der Freiburger Karlschule. Mit dem Ding vorm Gesicht haben alle gelernt, laut und deutlich zu sprechen - meistens. Die Maske in der Schule ist für sie tatsächlich kein Problem sagen sie: "Früher hat sie mich gestört. Aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt. - Mich stören sie auch nicht mehr so arg. - Manchmal vergesse ich auf dem Heimweg, dass ich meine Maske ausziehen kann, weil für mich ist das jetzt normal geworden, dass man die auf hat. - Die Maskenpflicht, die finde ich ok, die schützt ja auch."

Natürlich würden in der Freiburger Karlschule alle gerne den Unterricht "normal" machen. Gerade wenn es um Fremdsprachen geht. Aber, sagt die Lehrerin Christina Kuhlmann, "wir kommen uns in den Grundschulen sehr nah und die Grundschüler sind auch noch nicht anderweitig geschützt. Deshalb finde ich das sehr gut, dass wir hier die Masken tragen."

Eine Umfrage unter den Achtklässlern zeigt, sie sind schon nicht mehr ganz so gechillt wie die Grundschüler, wenn es ums Maskentragen geht: "Ich würde es besser finden, wenn die weg kommt, weil man da schlecht Luft kriegt. - Es hilft schon sehr, wenn man ein ganzes Gesicht sieht. Es ist blöd, wenn man keine Mimik sieht. - Es ist nervig und man kriegt immer Kopfweh." Dennoch, auch diese Meinung wird genannt: "Die Gefahr ist zu groß, wenn wir die Masken wieder abhaben, dass wir in Quarantäne müssen oder dass die Schulen wieder schließen müssen."

Wenn die Maske hilft die Schulen offen zu halten, dann hat sie für die Schulleitung der Karlschule Freiburg oberste Priorität SWR

Gemischte Gefühle also, wenn ab dem 18. Oktober wirklich die Maskenpflicht im Unterricht fallen sollte. Für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrenden wäre es zweifellos leichter, der Unterricht an manchen Stellen ohne Maske effektiver. Doch wer, so die Sorge der Schulleitung, kann wirklich sagen, wie sich die Infektionslage dann entwickelt?

"Es gibt ein ganz großes Ziel und das heißt, die Schule offen zu halten. Insofern wäre das immer meine oberste Priorität zu sagen: Wenn die Maske hilft, dass wir die Kinder schnell wieder zurück kriegen, beziehungsweise sie gar nicht nach Hause schicken müssen, dann tragen wir in Gottes Namen noch die Maske."

Die 7-Tage Inzidenz bei den fünf- bis 14-Jährigen liegt in Freiburg derzeit bei 200. Das ist nicht gerade wenig, weshalb sich Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn Sorgen macht:

"Wenn die Masken jetzt wegfallen, werden diese Inzidenzen noch höher. Das muss man gesundheitspolitisch entweder bewusst in Kauf nehmen - oder nicht. Dann aber muss man sich für die Maskenpflicht zumindest bis zu den Herbstferien entscheiden."

Maske runter, Maske rauf in den Schulen - die Diskussion darüber was jetzt richtig ist oder falsch, vernünftig oder riskant, dürfte nicht nur in Freiburg wohl so schnell nicht abreißen.