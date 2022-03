Privatunterkünfte für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine

Die "Initiative Flüchtlingshilfe Kehl" schickt Busse in Richtung Ukraine, um Flüchtlinge nach Südbaden zu holen. Auf dem Weg dorthin werden sie Lebensmittel, Hygieneartikel und anderen Hilfsgüter mitnehmen, die Menschen in großen Mengen Spenden. Außerdem suchen die Initiatoren private Unterkünfte für die Kriegsflüchtlinge, die voraussichtlich in den kommenden Tage eintreffen werden. Viele Kehlerinnen und Kehler hätten sich bereits gemeldet, um Zimmer oder Wohnungen anzubieten, so Bernadette Thomas von der Initiative Flüchtlingshilfe.